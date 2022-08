Free : la migration vers la Freebox Delta WiFi 6E est disponible

Free a ouvert la possibilité à ses abonnés de migrer vers la nouvelle offre Freebox Delta WiFi 6E. Mais tous les clients ne sont pas encore éligibles.

Le 7 juin dernier, Free annonçait la nouvelle version de sa Freebox Delta avec compatibilité WiFi 6E. Les nouveaux abonnés pouvaient souscrire l'offre à partir de cette date et au même prix que la formule antérieure, mais les clients Free déjà sous contrat n'avaient pas encore l'opportunité de bénéficier de la Delta nouvelle génération. Deux mois plus tard, Free propose finalement la migration vers la Freebox Delta WiFi 6E à certains de ses abonnés.

Sur leur tableau de bord, les abonnés Freebox Pop se voient proposer de migrer vers la Freebox Delta avec support du WiFi 6E. Les clients Freebox Delta n'ont par contre pas cette option à disposition, Free privilégiant une mise à niveau de forfaits moins chers vers son offre premium plutôt qu'un simple remplacement d'équipement pour ceux qui sont déjà abonnés Delta.

La migration vers la Freebox Delta WiFi 6E n'est pas encore possible pour tout le monde

Pour les clients Pop, les frais de migration sont offerts en cas d'abonnement souscrit il y a au moins cinq ans. Les abonnés plus récents doivent s'acquitter de la somme de 49 euros pour effectuer la bascule, en plus du passage à l'abonnement Delta, plus coûteux. De plus, il semble que de nombreux abonnés éligibles ne parviennent pas à lancer la procédure de migration, fait savoir Univers Freebox, sans doute pour cause de rupture de stocks.

Pour rappel, le WiFi 6E permet l'exploitation d’une nouvelle bande de fréquences, le 6 GHz, en plus des 2,4 et 5 GHz. Cette nouveauté promet des canaux bien moins chargés, et donc une hausse des débits de la connexion internet. Bien sûr, il faut des appareils compatibles pour pouvoir en bénéficier. Ordinateurs ou smartphones, très peu prennent en charge aujourd'hui cette norme, encore réservée aux terminaux haut de gamme les plus récents.

Source : Univers Freebox