Free fait exploser les débits avec l’arrivée du Wi-Fi 6E sur les Freebox Delta

Après Orange et Bouygues, c'est au tour de Free de proposer la prise en charge du Wi-Fi 6E sur ses box internet. En effet, le trublion d'internet est l'un des derniers opérateurs français à prendre le virage du Wi-Fi 6E.

Mieux vaut tard que jamais comme on dit. Free s'est enfin décidé à proposer le Wi-Fi 6E sur certaines de ses box Internet. En France, Bouygues Telecom a été le premier opérateur à officialiser le Wi-Fi 6E dans ses Bbox Ultym. L'arrivée de cette nouvelle technologie a d'ailleurs été suivie d'une hausse des prix des abonnements Bbox Ultym.

Dans la foulée, c'est Orange qui présenté sa nouvelle Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E. De fait, il était urgent que Free rattrape son retard face à la concurrence. C'est désormais chose faite. L'opérateur mené par Xavier Niel vient d'annoncer ce mardi 7 juin 2022 l'arrivée du Wi-Fi 6E sur ses Freebfox Delta.

Comme vous le savez peut-être, le Wi-Fi 6E intègre une nouvelle bande, à savoir la bande 6 GHz, à celles déjà existantes (2,4 et 5 GHz). Le principale avantage de cette bande, c'est qu'elle n'est pas surchargée par l'ensemble de vos appareils connectés. De fait, le Wi-Fi 6E permet de jouir d'une meilleure bande-passante, de débits plus élevés et d'une latence plus faible. Ce qui en fait une norme idéale pour la réalité virtuelle, le streaming en ultra haute définition ou encore le jeu en ligne.

Free passe à son tour au Wi-Fi 6E

Pour Free, l'intégration du Wi-Fi 6E permettra tout d'abord “d'optimiser la couverture de l'intérieure du foyer en rendant possible la connexion simultanée d'un nombre croissant d'équipements et de terminaux mobiles au même réseau sans perte de vitesse”.

En outre, l'opérateur espère pouvoir garantir une “meilleure connexion dans les zones à forte densité, car le Wi-Fi 6E évite les effets de congestion en utilisant une nouvelle bande de fréquences peu utilisée”. Grâce au travail effectué par les équipes de R&D de l'opérateur, Free assure pouvoir offrir des débits descendants jusqu'à 2,5 Gbit/s. Soit des débits trois fois plus rapides qu'en Wi-Fi 5.

Notez que l'offre Freebox Delta compatible Wi-Fi 6E est disponible dès aujourd'hui pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens clients, il sera possible de bénéficier du nouveau serveur Freebox Delta dans le courant de l'été. Il faudra toutefois changer sa box et payer 49 € de frais d'opération. Le montant de l'abonnement reste inchangé en revanche, toujours à 39,99 € par mois la 1re année.