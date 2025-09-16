Duolingo dévoile trois nouveautés qui vont transformer votre expérience sur l’application, voici lesquelles

Duolingo continue d’élargir ses horizons tout en restant fidèle à sa philosophie : démocratiser le savoir en combinant jeu et apprentissage. L’entreprise a annoncé trois nouvelles fonctionnalités qui visent à rendre l’éducation plus ludique et interactive que jamais.

Cours de musique et de mathématiques, apprentissage des langues (y compris imaginaires) et même module d’initiation aux échecs : Duolingo est l’une des applications les plus complètes. Alors que Google tente de concurrencer directement ce pilier de l’apprentissage des langues étrangères en lançant son propre mode d’entraînement ludique basé sur l’IA, Duolingo se tourne vers d’autres horizons.

Lors de sa conférence annuelle Duocon, organisée virtuellement sur son site, la célèbre chouette verte a annoncé trois nouveautés qui s’inscrivent dans sa politique assumée de démocratisation du savoir par le jeu et l’interactivité.

3 nouveautés débarquent sur Duolingo, dont 2 pour les amateurs d'échecs

Première annonce : quelques mois après avoir été introduit sur iOS, Duolingo Chess débarque enfin sur Android. Fidèle à la philosophie éducative de Duolingo, ce module cible en priorité les débutants avec son format « bingeable » (à consommer en série dans la langue de Molière). Avec ses exercices courts et ses énigmes, il permet aux utilisateurs d’enchaîner plusieurs petites leçons, plutôt que de lancer d’emblée de longues parties. Oscar, l’avatar qui incarne le professeur d’échecs, accompagne les joueurs par le biais de conseils, d’astuces – et d’un peu de sarcasme. Selon nos confrères de CNET, il sera disponible dans plusieurs langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien et portugais. Duolingo Chess comptabilise déjà des millions de joueurs sur iOS, reste à voir si l’entreprise transformera l’essai avec Android.

Défier de véritables joueurs peut permettre non seulement de jauger son niveau, mais également de progresser. C’est sûrement pour cela que la célèbre chouette verte enrichit Duolingo Chess d’un mode joueur contre joueur sur iOS – en plus du fait de s’aligner sur l’offre de l’un des sites d’échecs en ligne les plus populaires. Disponible dans les prochaines semaines, ce nouveau mode permettra aux utilisateurs de Duolingo Chess d’affronter d’autres joueurs en temps réel. Là encore, Android devrait recevoir cette fonctionnalité un peu plus tard.

Ce n’est pas tout : parmi les nouveautés annoncées par Duolingo figure la possibilité pour les utilisateurs de lier leur score à leur profil LinkedIn. Si l’objectif est de partager cet indicateur en temps réel du niveau atteint à des fins de recherche d’emploi et de réseautage, reste à voir s’il aura autant de poids que des certifications officielles telles que le TOEIC.