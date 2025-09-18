Samsung prépare déjà cette mise à jour surprise qui va transformer ses smartphones

Surprise, Samsung ne perd pas de temps. Tout juste après la sortie de One UI 8, la prochaine version apparaît déjà pour le Galaxy S25 Ultra. Cette fuite confirme que le constructeur prépare activement sa prochaine évolution logicielle.

Samsung a pris l’habitude de livrer ses mises à jour de façon régulière, mais sans précipitation. Chaque année, les modèles pliables ouvrent le bal avec une nouvelle version de One UI, suivis quelques mois plus tard par la série Galaxy S. Ce cycle en deux temps donne aux utilisateurs un suivi logiciel stable, mais rarement en avance sur le calendrier.

Cette fois, la surprise est de taille : One UI 8.5 est déjà apparue sur les serveurs de Samsung. Alors que One UI 8 vient tout juste d’être déployée sur la gamme des Galaxy S25, un firmware interne de la version 8.5 a été repéré pour le Galaxy S25 Ultra. Identifié sous la référence S938BXXU5CYIA, ce fichier montre que le constructeur accélère nettement son développement.

La mise à jour One UI 8.5 pour le Galaxy S25 Ultra a été repérée sur les serveurs de Samsung

Cette découverte confirme que Samsung prépare une nouvelle étape pour sa surcouche maison. La firme coréenne adopte désormais un rythme en deux temps : une version x.0 à mi-année, puis une version x.5 quelques mois plus tard. One UI 8.5 devrait ainsi équiper les prochains modèles haut de gamme, notamment le futur Galaxy S26 Ultra attendu début 2026. Mais le Galaxy S25 Ultra sera le premier à tester ces évolutions via ce firmware interne. Le constructeur montre ainsi qu’il veut garder une avance face aux concurrents en livrant ses nouveautés plus rapidement.

One UI 8.5 est présentée comme une mise à jour intermédiaire, mais elle reste stratégique. Selon les fuites précédentes, Samsung pourrait y intégrer plus de personnalisation et des nouveautés pratiques, comme la possibilité de choisir entre gestes tactiles et boutons de navigation dès la configuration. D’autres ajustements visuels et des fonctions liées à Android 16 devraient également enrichir cette version. Les S25 recevront progressivement la mise à jour, tandis que le S26 Ultra l’intégrera directement à sa sortie. Pour les utilisateurs, cette cadence garantit des améliorations continues sans attendre une nouvelle génération de téléphone.