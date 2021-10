Freebox Révolution, Pop, Delta : la mise à jour corrige les bugs de femtocell et offre une nouvelle option de VPN

Une semaine seulement après avoir diffusé la version 4.5.1, Free vient de déployer une nouvelle mise à jour serveur à destination de ses Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K et One. Rien de primordial dans cette MAJ, l'opérateur se contentant de corriger quelques problèmes mineurs.

Alors que les abonnés Free peuvent depuis peu s'essayer à la VoLTE en bêta, Free continue de déployer des mises à jour serveur à destination de ses Freebox Révolution, Pop, Delta, mini 4K et One. Avec cette version 4.5.2, l'opérateur n'intègre pas de fonctionnalités majeures malheureusement. L'entreprise se contente de régler quelques problèmes signalés sur les box précédemment cités. Voici la liste des correctifs apportés par Free :

Correction d'un bug qui provoquait le blocage de la Femtocell en état “Démarrage en cours”

Sur Freebox Delta, la connexion 10G pouvait être affichée en 1G dans l'interface

Freebox OS pouvait ne pas fonctionner dans certains cas

Possibilité d'ajouter un utilisateur du VPN

Il est possible de formater un disque en HFS+

Comme le précise l'opérateur, les utilisateurs n'auront qu'à redémarrer le serveur de leur Freebox pour télécharger et installer cette mise à jour. Les développeurs de Free ajoutent d'ailleurs “qu'un bêta test est ouvert pour accéder au firmware avec la fonctionnalité de sauvegarde des paramètres de Freebox OS”.

Free met également à jour son appli TV OQEE

Sur la précédente mise à jour estampillé 4.5.1, Free avait également corrigé quelques bugs, à commencer par la correction des tailles par défaut de quelques fenêtres de Freebox OS. En outre, l'opérateur a diffusé ce lundi 25 octobre 2021 plusieurs patchs à destination de l'application TV OQEE, qui n'est autre que l'interface TV lancée par Free en juillet 2020.

L'application disponible sur tablette et smartphone sous Android et iOS permet notamment d'accéder au bouquet des chaînes Free sur un écran secondaire facilement et rapidement. Et justement, l'appli vient d'être mis à jour sur l'Apple TV avec la version 1.1.8. Elle autorise désormais le lecteur vidéo à reprendre la lecture où vous l'avez laissé lorsque vous avez fermé l'application. Ce patch a été également été déployé sur iPhone et iPad et intègre les mêmes modifications. Notez qu'il corrige par la même occasion des crashs qui pouvaient arriver justement à la fermeture du lecteur vidéo.