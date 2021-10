Free Mobile propose enfin la VoLTE en bêta

Free Mobile vient d'annoncer l'ouverture d'une phase de bêta pour la VoLTE (appels en 4G) pour ses clients. Il suffit de s'inscrire pour participer au programme.

En septembre 2021, Free Mobile annonçait la disponibilité de la VoLTE (les appels 4G) à ses abonnés d'ici la fin octobre 2021. Cette technologie proposée par Bouygues Telecom depuis 2015 est attendue de longue date par les clients Free Mobile. Il faut dire que l'opérateur est le seul à ne pas la proposer, SFR et Orange l'offrant également à ses utilisateurs.

Pour rappel, la VoLTE permet de faire transiter ses appels sur le réseau 4G. Pratique notamment pour augmenter la qualité sonore. Lors de sa convention annuelle donnée le 18 septembre 2021, l'entreprise avait promis que la VoLTE était une priorité absolue et qu'un déploiement au niveau national était prévu pour la fin d'année 2021.

Et en amont de ce lancement national sur le territoire français, Free Mobile vient d'annoncer l'ouverture d'une phase de bêta pour la VoLTE. Une bonne nouvelle pour les abonnés, d'autant que le programme de bêta est accessible à tous les clients, hormis les utilisateurs abonnés au forfait à 2€ et aux offres professionnelles Free Pro.

Pour y participer, il suffit d'envoyer le mot VOLTE par SMS au 1337. Vous allez recevoir ensuite un message confirmant l'activation du service sur votre forfait. Attention toutefois, il faudra ensuite activer la VoLTE sur votre smartphone Android et iOS. Sur Android, la manipulation pourra différer selon la surcouche de votre constructeur. D'ordre général, il faudra se rendre dans vos Paramètres > Réseau et internet > Réseau mobile > Paramètres avancés. Sur iPhone, direction les Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données.

Liste des smartphones compatibles avec la VoLTE

En parallèle de cette annonce, Free Mobile a partagé la liste des smartphones compatibles avec la VoLTE. L'opérateur précise que d'autres modèles seront ajoutés au fil des mois, à l'image des Google Pixel qui seront compatibles dès décembre 2021.

Apple

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini/ 13 Pro/13 Pro Max

Xiaomi

Redmi 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi 10

Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G new

Mi 11T 5G / Mi 11T Pro 5G

Mi 11 Ultra 5G

Poco F3 5G

OnePlus

OnePlus Nord

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T

OnePlus 9 / 9 Pro

Motorola

Moto G 5G

Moto G10 / G30 / G50 / G100

Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite

Razr 5G

Oppo