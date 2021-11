Free Mobile : la VoLTE est désormais disponible sur tous les smartphones compatibles

Free Mobile lance enfin la VoLTE sur son réseau. Presque tous les abonnés peuvent désormais passer des appels téléphoniques en passant par le réseau 4G. Cependant, tous les smartphones du marché ne sont pas compatibles.

Free Mobile a longtemps refusé de proposer par la VoLTE à ses abonnés. Déjà accessible chez les autres opérateurs de France, la VoLTE (Voice over LTE) est une technologie qui permet de passer des appels en passant par la 4G en HD. Après des mois de teasing, l'opérateur de Xavier Niel a finalement lancé la fonctionnalité en version beta accessible à certainss clients.

Après cette phase de test, la VoLTE débarque maintenant chez presque tous les abonnés. ““Désormais, tous les téléphones compatibles peuvent activer par SMS au 1337 le service voix sur 4G”, annonce Free Mobile. Tous les forfaits prennent désormais en charge cette fonctionnalité très attendue, sauf les forfaits à 2€, “Série free” et les offres réservées aux professionnels.

Comment activer la VoLTE de Free Mobile ?

Pour activer la VoLTE, la méthode n'a pas changé. Free Mobile demande d'abord d'envoyer le mot VOLTE par SMS au 1337. L'opérateur va vous envoyer un message confirmant l'activation du service sur votre forfait. Ensuite, vous devrez activer cette option via les réglages de votre smartphone Android : Paramètres > Réseau et internet > Réseau mobile > Paramètres avancés. Si vous utilisez un iPhone, suivez le processus suivant : Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données.

Lire aussi : Free Mobile augmente les débits 4G+ de 25%

Attention, tous les smartphones ne sont pas compatibles avec la technologie VoLTE. Actuellement, 48 références de téléphones sont compatibles, dont les iPhone 13 d'Apple, les Mi 11 de Xiaomi ou encore les derniers OnePlus. Cependant, Free Mobile affirme que d'autres smartphones, essentiellement des terminaux Samsung, prendront en charge la VoLTE dans le courant du mois de décembre 2021. Voici la liste :

Galaxy Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G / Z Flip 3 5G

Galaxy S20 4G & 5G / S20+ 4G & 5G / S20 Ultra / S20 FE 5G

Galaxy S21 / S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G / S21 FE

Galaxy Note 20 5G / Note 20 Ultra 5G

Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G

Galaxy Note 10 / Note 10+

Galaxy A42 5G / A52 5G / A52s

Galaxy A21s / A31 / A41 / A51 5G

Galaxy A10 / A20e / A50 / A70

Google Pixel 4a / 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 6

La prise en charge ne s'arrêtera pas là. Lors du premier trimestre 2022, d'autres téléphones Samsung seront compatibles, dont les Galaxy A51 et Galaxy A71. Pendant le second trimestre de l'année prochaine, un autre lot de terminaux Samsung seront mis à jour pour la VoLTE. C'est notamment le cas des Galaxy A80 et Galaxy A22