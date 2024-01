Free : à défaut d’augmenter les prix, l’opérateur bride l’une de ses offres mobiles

Les prix des forfaits mobiles n'augmenteront pas au cours des prochaines années, mais Free vient de modifier les conditions de l’une de ses options en la rendant beaucoup moins intéressante.

L’année dernière, à l’occasion de ses 10 ans, Free avait annoncé une mesure choc destinée à piéger ses concurrents : le gel des prix de ses forfaits mobiles au moins jusqu’en 2027. L’opérateur français a réaffirmé cet engagement il y a quelques jours seulement, en précisant que les prix du Forfait Free à 19,99€/mois et du Forfait 2€ n’augmenteront pas jusqu’à cette date.

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour les consommateurs, puisque qu’Orange, Bouygues et SFR ont appliqué de nombreuses hausses de tarif ces derniers mois. Cependant, le blocage des prix des forfaits a vraisemblablement forcé Free à revoir le tarif de l’une de ses options phares : l’option Booster.

Free diminue le quota Internet de son option Booster

Pour ceux qui ne connaissent pas l’option Booster de Free, celle-ci vise à ajouter quelques gigaoctets de data au Forfait 2€, qui n’offres sinon que de 50 Mo de données par mois. Elle permet également de transformer le quota de 2h d’appels par mois en appels illimités, et offre même une enveloppe Internet en Europe et dans les DOM.

L’option permettait jusqu’à présent de profiter de 5 Go supplémentaires pour seulement 2,99€ par mois, portant ainsi le total du forfait à 4,99€ par mois. Cependant, Free vient de modifier son offre en diminuant l’enveloppe de données à seulement 1 Go par mois en France. L’enveloppe roaming devient aussi moins fournie, en passant de 6 Go à 1 Go en Europe et dans les DOM. Pire encore, le hors forfait en Europe est désormais facturé 0,05€ par Mo, contre 0,0021€ par Mo précédemment, une différence colossale.

Le quota Internet est donc maintenant 5 fois moins élevé que ce que proposait auparavant l’option Booster en France, et 6 fois moins en Europe, alors que le prix n’a pas bougé. Heureusement, ces modifications ne concernent pas les anciens souscripteurs, qui pourront profiter des anciennes conditions. Malheureusement, pour les nouveaux abonnés, il faudra donc désormais envisager un forfait plus cher si vous manquez d’Internet mobile.