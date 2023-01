Bouygues, SFR, Orange : ça y est, les prix des abonnements commencent à augmenter

Comme prévu, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont décidé de mettre en place des hausses de prix sur leurs abonnements, pour compenser les coûts supplémentaires liés à l'inflation. Des clients ont d'ores et déjà constaté des augmentations sur leur facture.

A la mi-décembre 2022, Orange a confirmé en toute logique que les prix de certains forfaits Internet et mobiles allaient augmenter en 2023, afin de compenser les coûts supplémentaires engendrés par la crise de l'énergie et l'inflation actuelle.

Dans la foulée, Bouygues Telecom et SFR ont à leur tour annoncé des augmentations de prix sur leurs offres. Or, des clients ont d'ores et déjà constaté ces hausses sur leur facture, comme en attestent plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux.

Les prix des forfaits augmentent déjà chez Bouygues et SFR

Concernant Bouygues, l'opérateur a commencé à prévenir les utilisateurs concernés par mail. Sur le forfait 50 Go sans engagement, il faudra composer avec une hausse du prix de 2 € par mois, et ce sans aucune modification de votre offre (pas de données mobiles ou de fonctionnalités/services supplémentaires). Visiblement, ce nouveau tarif entrera en vigueur dès le 20 février 2023, date de la prochaine facture. Comme on peut s'en douter, Bouygues Telecom justifie ces prix par “le contexte d'inflation actuel qui pèse sur l'ensemble de nos coûts”.

Bien entendu, vous n'avez aucun moyen de refuser cette augmentation. Cependant et comme le stipule l'article L224-33 du Code de la consommation, “vous pouvez résilier votre contrat sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus jusque dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la présente notification”.

Parfois c’est incroyable la loi française Pour une augmentation de 0,98€ j’ai le droit de résilier un abonnement SFR engagé?? pic.twitter.com/yEC3soNkTO — Farès 🤨 (@rmxptfl) January 3, 2023

Chez SFR, les tarifs ont gonflé également. Attention toutefois, puisque l'opérateur n'a pris la peine de prévenir les utilisateurs concernés. En réalité, les hausses appliquées sont affichées directement sur la facture, tout en bas du document. Ici encore, ces augmentations sont nécessaires et s'inscrivent dans “un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique)”, écrit SFR en bas des factures. Précisons que les tarifs ont gonflé entre 0,69 et 0,99 € en moyenne.

Et sans surprise, RAS chez Free Mobile. En effet, l'opérateur mené par Xavier Niel s'est engagé en avril 2022 à ne pas augmenter ses tarifs jusqu'en 2027.