Free gagnent plus d’abonnés que ses concurrents, sa stratégie a payé

Tous les opérateurs ont augmenté leurs tarifs, sauf Free. Un choix judicieux puisque le fournisseur d'accès Internet enregistre une croissance record pour le 3e trimestre 2023, devant Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Même si nous sommes encore à un mois et demi de sa fin officielle, il est déjà certain que 2023 restera dans les mémoires comme l'année de l'inflation, entre autres. Tout ou presque a augmenté de manière assez drastique au fil des mois, de la nourriture aux appareils électroniques, en passant par les forfaits Internet et mobiles. Les fournisseurs d'accès à Internet n'ont cessé de gonfler leur tarifs, soit directement, soit mécaniquement en passant la durée de la promotion nouveau client de 12 à 6 mois. Orange et SFR l'ont fait sur leurs offres, avant d'être suivis par Bouygues Telecom un peu plus tard. Le pire est que même les opérateurs low cost ont utilisé la même technique.

Face à la grogne des utilisateurs, un seul opérateur a résisté à la tentation : Free. Ce dernier a confirmé que le prix de ses forfaits mobiles les plus connus, ceux à 2 € et 19,99 €/mois, ne bougeraient pas jusqu'en 2027. Sur les offres fixes en revanche, pas de hausse directe, mais la suppression de la Freebox Mini 4K. Une manière d'augmenter le revenu moyen par utilisateur en les forçant à se tourner vers la Freebox Pop, plus chère. Cette stratégie, couplée au gel des prix, s'est avérée payante : Free enregistre ses meilleurs résultats ce 3e trimestre 2023.

Free dévoile des résultats en forte hausse et devance ses concurrents

L'opérateur gagne 324 000 abonnés sur les 3 derniers mois. 274 000 pour le mobile et 50 000 pour le fixe, mieux que ses concurrents sur la même période. Conséquence : Free connaît en France “la plus forte croissance de son chiffre d’affaires depuis 9 ans (+9,5 %)”. En Pologne et en Italie, les résultats ne sont pas en reste avec un chiffre d'affaires en hausse de 7,8 et 13 % respectivement.

Si Free continue à proposer ses offres sans en augmenter les prix, il est fort possible que ces dernières continuent de séduire les consommateurs. La sortie prochaine de la Freebox V9, en remplacement de la Freebox Delta, pourrait aussi constituer un argument supplémentaire pour attirer de nouveaux clients.

Source : Iliad