Free Mobile n’augmente pas ses tarifs contrairement à Orange, SFR et Bouygues Telecom

Il n’y aura pas d’augmentation de prix chez Free Mobile. L’opérateur français le confirme alors que tous ses concurrents ont annoncé une hausse des tarifs des abonnements justifiée par le contexte économique difficile de ce début d’année. Le forfait à 2 euros reste donc à 2 euros. Le forfait illimité continuera d’être facturé 19,99 euros. Plus fort encore, Free annonce que les prix ne bougeront pas jusqu’en 2027 !

Ces dernières semaines, les opérateurs mobiles ont multiplié les alertes en direction de leurs abonnés. Il y aura des augmentations de tarifs. La raison ? Le contexte économique, bien évidemment. Le coût de l’énergie. L’inflation. En décembre 2022, Orange a ouvert le bal. L’opérateur historique français a annoncé une hausse de la facture mensuelle des abonnés. Le montant serait de 1 euro pour les forfaits bloqués et de 2 euros pour les forfaits Open. Ces hausses seront effectives à partir de mars 2023.

Peu de temps après, la concurrence a annoncé une hausse similaire de sa grille tarifaire. Quelques dizaines de centimes d’euro chez SFR. De 1 euro à 3 euros en fonction du forfait chez Bouygues Télécom. Les raisons sont les mêmes. Mais la mise en application est plus rapide, puisqu’elle sera effective à partir de la facture de janvier 2023. Et tandis que SFR, Orange et Bouygues Télécom annonçaient l’évolution inflationniste de leurs prix, Free tenait fermement sa position.

Free n'augmente pas ses tarifs contrairement aux concurrents

En effet, l’opérateur de Xavier Niel a toujours affirmé qu’il n’y aurait pas d’augmentation de tarif chez Free Mobile. Et il le confirme encore aujourd’hui. Par voie de communiqué de presse, Free Mobile confirme qu’il n’y aura pas d’augmentation de tarif en 2023. Le forfait à 2 euros restera à 2 euros. Et le forfait illimité sera commercialisé à son prix initial de 19,99 euros. À l’occasion du 10e anniversaire de Free Mobile, Xavier Niel rappelait être le seul à avoir conservé les mêmes tarifs sur ces deux forfaits puis le début. Et cela continuera donc. En outre, le prix des forfaits mobiles appliqué aux abonnés Freebox (Revolution, Pop et Delta) ne changera pas non plus.

Dans son communiqué de presse, Free Mobile indique qu’il n’y aura pas de changement en 2023 « malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements (…) pour déployer la 5G », explique Thomas Reynaud, le directeur général de Free. Et malgré l’annonce en novembre 2022 par le gouvernement d’une hausse généralisée de 0,75 euro sur tous les forfaits fixe et mobile et inscrite à la Loi de Finances 2023. Il semble donc que Free Mobile va absorber non seulement l’augmentation des prix de l’énergie, mais aussi cette hausse annoncée par le gouvernement.

Cette « non-augmentation » des prix est en outre pérenne. Free confirme son engagement de ne pas augmenter les prix sur les quatre prochaines années. Soit jusqu’en 2027. Voilà un bel argument pour attirer des abonnés de la concurrence.