Battlefield 6 : on y a joué pendant 3 heures, voici nos premières impressions

A l'occasion d'un évènement organisé par EA, nous avons pu poser nos mains sur Battlefield 6, le prochain épisode de la saga de DICE. Voici nos premières impressions à chaud, après avoir passé près de 3 heures sur le champ de bataille. En piste soldat !

Pendant de longues années, Battlefield était considéré comme le premier concurrent d'un certain Call of Duty. La licence se démarquait avec son approche résolument plus réaliste, centrée sur une expérience de guerre totale où l'infanterie, les véhicules blindés et les forces aériennes s'affrontent de concert dans un joyeux bazar. Seulement, la saga a pris du plomb dans l'aile avec la sortie de Battlefield 2042 en 2021.

La faute à un lancement assez catastrophique, dû notamment à une avalanche de bugs sur le titre de DICE. Résultat et en moins d'un an, les joueurs ont quitté le navire en masse et ont carrément fait machine arrière en revenant sur d'anciens opus comme Battlefield 5 et Battlefield 1. Pour le studio suédois et son éditeur EA, il était donc urgent de redresser la barre avec un nouvel épisode qui mettra tout le monde d'accord : Battlefield 6.

Après des années de silence, EA a justement dévoilé en début juillet 2025 la toute première bande-annonce de Battlefield 6. L'occasion pour les joueurs de constater le retour salvateur à une époque contemporaine, et le come-back de mécaniques iconiques abandonnées dans BF 2042. Un trailer prometteur donc… Mais loin d'être suffisant pour rassurer les fans. Amoureux de Battlefield, vous pouvez souffler. La licence revient dans sa meilleure forme !

Battlefield 6, un vrai BF pur jus

À l'occasion d'un évènement organisé par EA au Grand Palais immersif à Paris, nous avons pu tester durant près de trois heures la version PC de Battlefield 6. Mais avant cela, nous avons eu le droit à une brève présentation du multijoueur du titre. Comme l'ont expliqué les développeurs de DICE, ce Battlefield 6 signe un véritable retour aux sources. Les traditionnelles classes, à savoir Assaut, Ingénieur, Soutien et Reconnaissance (Sniper pour les vrais) sont de nouveau de la partie.

Comme sur les précédents opus, chaque classe profite de gadgets spécifiques et de capacités propres. L'Assaut embarque par exemple une piqure d'adrénaline pour obtenir un boost de vitesse sur le champ de bataille, tandis que l'Ingénieur sera le cauchemar/sauveur des véhicules avec son lance-roquette et son chalumeau de réparation.

Il y a quelques changements à noter du côté du soutien. Dans BF6, le “Support” joue à la fois le rôle de fournisseur de munitions, mais aussi de médecin avec la possibilité de réanimer plus rapidement les coéquipiers tombés avec son défibrillateur. Un rôle primordial donc lorsqu'il s'agit de composer votre escouade. Quand à la Reco, pas grand à chose à signaler, à l'exception du guidage laser qui pourra aider les Ingénieurs à cibler les véhicules aériens.

En revanche et contrairement aux précédents épisodes, chaque classe pourra accéder à toutes les armes disponibles. Toutefois, le joueur pourra bénéficier de certains avantages passifs sur les armes signatures, soit des pétoires qui correspondent parfaitement à votre rôle. Par exemple, en optant pour un fusil-mitrailleur avec le Soutien, vous pourrez recharger plus vite. Vous avez compris le principe. Une bonne idée en soi, puisqu'elle permet aux joueurs de ne pas se cantonner à certains types d'armes. En soi, rien ne vous empêche donc de jouer Reco avec une M4A1 par exemple.

Détruisez-tout, c'est un ordre

Mais ce que l'on retiendra surtout de cette présentation, c'est bien l'accent mis sur la destruction. Alors que ces mécaniques ont perdu continuellement de l'intérêt au fil des épisodes, tout faire péter est bien au centre de l'expérience de ce Battlefield 6. Il suffit de regarder l'équipement de chaque classe d'ailleurs pour s'en persuader, puisque tout le monde embarque au moins un petit quelque chose pour faire des trous (plus ou moins gros) dans les bâtiments. Lance-grenade pour l'Assaut, C4 pour la Reco, RPG pour l'Ingénieur, masse pour le Soutien, etc.

En plus d'être absolument spectaculaire, la destruction a un véritable impact dans le gameplay. Une escouade campe au premier étage d'un immeuble ? Positionnez-vous au rez-de-chaussée et plastiquez le plafond pour tuer d'un seul coup tout vos opposants. Des snipers sur le toit ? Ciblez directement les fondations du bâtiment pour le regarder s'effondrer dans un déluge de gravats et de poussières. Attention néanmoins, la destruction a ses limites. Toutes les structures ne sont pas forcément destructibles à 100 %, l'idée étant de ne pas se retrouver avec un No Man's Land en quelques minutes.

Ça donne quoi Battlefield 6 en jeu ?

Mais trêves de bavardage, venons-en au gameplay en lui-même. Durant trois heures donc, nous avons pu essayer la partie multijoueur du titre sur quatre cartes différentes, à savoir Brooklyn, le Caire, la Péninsule ibérique et Liberation Peak au Tadjikistan. Sachez qu'au lancement du jeu, les joueurs pourront s'affronter sur un total de 9 maps, dont un remake d'Opération : Tempête du feu de Battlefield 3.

En outre, nous avons pu nous mettre joyeusement sur la tronche dans plusieurs modes de jeu, à savoir les classiques Conquête, Ruée, Match en mort en équipe et Domination. Concrètement, quel est notre ressenti après ces quelques heures ? D'entrée de jeu, on retrouve les sensations des anciens épisodes, Battlefield 3 et 4 en tête. On le sait, DICE a toujours excellé sur l'ambiance sonore. Ce Battlefield 6 ne déroge pas à la règle : ça pète de partout, les armes ont de la pêche et les explosions nous assomment entre deux raids aériens.

Côté level design, Brooklyn nous a vraiment marqué, avec ses coupe-gorge étroits propices au combat rapproché, et ses grandes avenues destinées aux véhicules. Petit bémol en revanche pour le Caire, qui ne nous a pas vraiment convaincu. La faute peut-être au mode de jeu, à savoir la Ruée, qui a rapidement transformé la partie en spawn-kill à répétition… En revanche, chapeau bas à la Péninsule ibérique, qui offre des combats d'infanterie particulièrement intenses. De quoi rappeler les meilleures heures de Battlefield 3 avec le DLC Close Quarter.

Concernant le gameplay, nous avons apprécié les quelques nouveautés introduites par DICE, à commencer par la possibilité de tirer ses coéquipiers à terre pour les réanimer dans un endroit sûr. On apprécie également le fait de pouvoir sprinter accroupi, ou bien de se pencher automatiquement lorsqu'on vise près du coin d'un mur. Globalement, le jeu a gagné en dynamisme, sans se transformer en Call of Duty avec des adversaires qui sautent partout et qui enchaînent les glissades et les positions debout/couché à la vitesse de l'éclair.

Un premier contact prometteur… et une date de sortie !

A nos yeux, ce premier contact avec Battlefield 6 est donc des plus prometteurs. Bonne nouvelle d'ailleurs, vous pourrez vous faire une idée du jeu avec deux sessions de bêta ouverte sur consoles et PC les 9-10 et 14 à 17 août prochain. En outre, EA a enfin dévoilé la date de sortie définitive du titre : le coup d'envoi sera donné le 10 octobre prochain ! Le lancement s'accompagnera de la première saison du titre, avec du contenu entièrement gratuit à débloquer.