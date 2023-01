Fortnite pourrait revenir sur iPhone en 2023 grâce à un moyen inattendu

Fortnite pourrait-il revenir sur iOS en 2023 ? Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, semble le promettre dans un tweet cryptique. Reste à savoir sous quelle forme s’effectuera ce retour tant attendu. On rappelle que depuis 2020, le Battle Royale n’est plus disponible sur l'AppStore.

Apple et Fortnite, c’est une histoire tumultueuse qui dure depuis des années. Banni de l’AppStore depuis l’été 2020, le jeu n’est disponible sur la plateforme que par le truchement du Xbox Cloud Gaming. Mais il pourrait revenir de manière plus concrète dès cette année.

Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games (studio derrière Fortnite), a publié un tweet le 31 décembre dernier. Dans ce dernier, il fait une déclaration cryptique : « L’année prochaine sur iOS !».

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022

Fortnite bientôt de retour sur iOS ?

Un message nébuleux, mais qui fait évidemment penser au jeu phare de son studio, indésirable sur la plate-forme d’Apple. Sweeney a pour habitude d’être honnête et sérieux dans ses tweets, détaillant ses conflits avec la firme de Cupertino. Il y a donc peu de chances que ce soit un troll.

Le retour de Fortnite pourrait se faire de plusieurs manières. Un retour directement sur l’AppStore n’est évidemment pas à exclure, mais reste très peu probable, Apple n’ayant aucune intention de mettre de l’eau dans son vin en ce qui concerne les transactions en ligne. En revanche, Apple sera prochainement dans l’obligation d’accueillir les boutiques tierces d’applications sur sa plateforme afin de se mettre en conformité avec les règles de l’Union européenne. Leur arrivée pourrait se faire dès septembre 2023 avec iOS 15. C’est par ce biais que Fortnite pourrait se faufiler sur iOS.

Pour rappel, Apple et Epic Games sont en bisbille en ce qui concerne les achats in app. Acheter des V-bucks sur Fortnite revenait plus cher sur iOS que sur PC, étant donné qu’une taxe de 30% était appliquée. Epic Games a alors tenté de contourner le problème en amenant les acheteurs vers un site tiers, ce qui a conduit Apple à bannir purement et simplement le jeu de sa plateforme. Après un procès qui a tranché en faveur d’Epic, la société de Cupertino a fait appel. De ce fait, le jeu restera bloqué sur l’Appstore jusqu’à la fin du procès, donc pour au moins cinq ans.