Fortnite : d’après Epic, passer sous iOS 14 pourrait supprimer le jeu de votre iPhone

Fortnite est toujours banni de l'App Store, à la suite du conflit qui oppose Epic Games à Apple. Selon les développeurs, les utilisateurs qui comptent migrer sur iOS 14 pourraient perdre l'accès au Battle Royale sur leur iPhone.

L'avenir de Fortnite sur les OS d'Apple est toujours sombre. Pour l'heure, le Battle Royale d'Epic Games est toujours banni de l'App Store, en raison du conflit qui oppose Apple à Epic. Ce bras de fer entre les deux entreprises a d'ailleurs privé les joueurs macOS et iOS de la nouvelle saison du titre.

En effet, les utilisateurs du jeu sur les autres plateformes profitent eux de la saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite, tournée cette fois-ci autour de l'univers Marvel. Cette saison apporte évidemment son lot de nouveautés, parmi des armes, des mécaniques de gameplay et des zones de la carte inédites.

Et en ce jeudi 24 septembre 2020, les développeurs d'Epic Games annoncent une mauvaise nouvelle supplémentaire pour les utilisateurs sous iOS. “Les joueurs de Fortnite sur iOS et migrants vers iOS 14 pourraient perdre l'accès à Fortnite”, a publié Epic Games sur son compte Twitter officiel.

Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 23, 2020