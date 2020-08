Fortnite : Epic Games nargue Apple avec un tournoi nommé #FreeFortnite

Entre Epic Games et Apple, la guerre est déclarée ! Le studio derrière Fortnite lance aujourd’hui une nouvelle provocation : un tournoi anti-Apple sur le Battle Royale. Une compétition mondiale qui permettra de gagner des objets se moquant de la firme de Cupertino, entre autres, et qui veut mobiliser la communauté.

La bataille de communication fait rage entre Apple et Epic Games. Le premier reste campé sur ses positions, tandis que le deuxième enchaîne les provocations pour s’attirer la sympathie du public. La dernière idée en date d’Epic est la tenue d’une compétition anti-Apple sur Fortnite, tout simplement nommée #FreeFortnite.

Cette compétition virtuelle se déroulera le 23 août, soit dimanche prochain, sur des serveurs spécialement dédiés. Le but est ici d’accumuler des points. Un point par élimination, un point toutes les trois minutes restées sur l’île et dix points par victoire royale. Les joueurs ayant accumulé le plus haut score seront récompensés par des prix dits « anti-Apple ».

Ainsi, il sera possible de gagner un skin reprenant le patron à la tête de pomme (subtile allégorie) aperçu dans la vidéo parodiant la pub 1984. En plus de cela, Epic prévoit d’envoyer 20 000 casquettes « Free Fortnite » aux meilleurs joueurs.

Des tas de produits non Apple à gagner

Les 1200 meilleurs joueurs auront le droit à des prix vraiment intéressants : Des Xbox One X, des Switch, des PS4 Pro, des OnePlus 8, des Galaxy Tab S7 ou même des PC Alienware. Ici, Epic prend bien soin à ne pas faire gagner de produit siglés Apple, et précise qu’il n’est en aucun cas sponsorisé par l’une de ses marques.

Cette compétition est censée unir les fans du jeu contre Apple. Fortnite ne sera en effet plus jouable sur iOS à partir du 27 août prochain. Reste à savoir comment sera perçue cette provocation par le grand public, qui ne pourrait y voir qu’un règlement de comptes digne d’une cour de récréation.

Pour rappel, Epic Games souhaite ne plus passer par l’App Store pour vendre ses v-bucks, argent en jeu de Fornite, et ainsi ne plus payer la commission de 30%. Une pratique interdite par la firme de Cupertino qui a décidé de bannir le jeu de son OS et de bloquer les accès développeurs à Epic. Le studio réagit en mobilisant sa communauté contre Apple. Son angle de communication est celui de la lutte contre la tyrannie d’une multinationale toute puissante. Mais il ne faut pas s’y tromper : Epic ne se bat nullement pour la liberté, mais juste pour ses propres intérêts financiers.

Source : Epic Games