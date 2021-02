Forfait VERY B&You : 200 Go de data pour 14,99€ seulement

Offre exceptionnelle chez Bouygues Telecom : pendant quelques jours seulement, l’opérateur vous propose un forfait B&You avec 200Go d’Internet mobile pour seulement 14,99 euros par mois, et ce, sans engagement.

Bouygues Telecom relance son offre exceptionnelle VERY B&You sans engagement avec 200Go de data pour seulement 14,99 euros par mois. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de souscrire au forfait depuis le site de Bouygues Telecom avant le 10 février prochain.

En souscrivant à cette offre B&You, vous profiterez de la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom, à petit prix.

200Go d’Internet mobile en 4G et les appels/SMS/MMS illimités

Pour moins de 15 euros par mois, le forfait B&You 200Go sans engagement comprend les services suivants :

200Go d’Internet mobile en 4G à utiliser en France métropolitaine.

Les appels et SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM.

15Go d’Internet mobile à utiliser en Europe et dans les DOM

Avec 200Go d’Internet mobile par mois, vous vous assurez d’être tranquille et de ne jamais être à court de data. Vous pouvez par exemple regarder plus de 300 heures de streaming sur votre smartphone ou encore écouter plus de 2000 heures de musique depuis Apple Music, Deezer ou Spotify.

Sans engagement, vous pouvez, de plus, résilier votre forfait B&You 200Go quand vous le souhaitez, et ce, sans payer de frais supplémentaire. Cette offre vous propose tous les avantages d’un forfait mobile boosté en data sans les inconvénients des offres haut de gamme comme les tarifs élevés et les longues périodes d’engagement.

Pour souscrire, c’est très simple et rapide, cela ne vous demandera que quelques clics. Vous recevrez très rapidement votre carte SIM et il vous suffira de l’activer depuis votre espace client.

Précisons finalement que le prix proposé par Bouygues Telecom est valable tout au long de l’abonnement. Il n’augmente pas au bout d’un an. Alors qu’attendez-vous pour en profiter ? Ce n’est effectivement pas tous les jours que l’on peut profiter de tous ces avantages pour moins de 15 euros par mois !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.