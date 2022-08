Abonnement Fibre à 9,99 € / mois : profitez de l’offre Bouygues Telecom pour la rentrée 2022

C'est la rentrée avant l'heure chez Bouygues Telecom ! Pendant plusieurs semaines, l'opérateur propose à ses nouveaux clients de souscrire à un abonnement Fibre avec la Bbox fit pour seulement 9,99 euros par mois. Tous les détails de l'offre Fibre sont à consulter dans la suite de l'article.

Après Orange et son abonnement Livebox Fibre 500 Mbit/s à 19,99 € / mois, c'est au tour de Bouygues Telecom de dévoiler son offre Fibre en vue de la rentrée 2022.

Jusqu'au mardi 20 septembre 2022, le Fournisseur d'Accès Internet (FAI) permet effectivement à ses futurs clients de profiter d'un abonnement Fibre avec sa Bbox fit pour un prix mensuel de 9,99 euros au lieu de 15,99 euros ; au cours d'une durée d'un an. À l'issue de la période des 12 mois, le tarif de l'abonnement passera à 30,99 euros par mois. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une réserve d’éligibilité technique et géographique et d'un raccordement effectif du domicile.

Concernant l'offre Fibre Bbox fit de Bouygues Telecom, elle inclut un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 400 Mb/s en débits descendant (download) ascendant (upload). Pour la téléphonie, on retrouve des appels illimités vers les fixes en France et de plus de 110 pays. Pour terminer, des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement sont appliqués au prix de 48 euros et un accès à la plateforme de streaming Spotify Premium est offert pendant 6 mois.