Forfait Mobile : 100 Go à 9,99 € chez B&You, dernières heures pour en profiter !

Plus que quelques heures pour profiter du forfait mobile B&You 100 Go à 9,99 €. Ce soir à 23h59, il ne sera plus possible d'y souscrire. C'est donc maintenant ou jamais pour profiter de cette offre qui conviendra particulièrement à celles ou ceux qui sont à la recherche d'un forfait sans engagement avec une grosse enveloppe Internet sans se ruiner.

Ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter du forfait B&You 100 Go à 9,99 €. L'offre prend fin ce lundi 14 mars 2022 à 23h59. Aussi, pour deux euros de plus, vous pouvez souscrire au forfait 200 Go à 11,99 €. Quel que soit la formule que vous choisissez, elles sont toutes les deux sans engagement avec un prix qui n'augmente pas, même après la première année. Une offre exclusivement disponible sur le site de l'opérateur.

Ce forfait mobile à moins de 10 euros, comprend une enveloppe de 100 Go d'internet à utiliser en France Métropolitaine dont 20 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Pratique si vous êtes amené à voyager occasionnellement. Aussi de la partie, on retrouve les SMS et MMS illimités. Si vous préférez le forfait 200 Go, vous aurez droit à la même quantité, 20 Go en l'occurrence.

Comme c'est le cas depuis des années déjà, le prix de la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros. Si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile actuel, vous pouvez en demandez sa portabilité en transmettant votre numéro RIO à B&You.

