Bouygues Telecom brade le Xiaomi 12 5G et le propose à seulement 55€

En ce moment chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter du Xiaomi 12 5G à prix cassé ! Grâce à deux offres exceptionnelles, l’opérateur propose le smartphone pour seulement 55€ + 8€/mois pendant 24 mois. Retrouvez les détails et conditions de l’offre ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

C’est une occasion en or à ne rater sous aucun prétexte ! Jusqu’au 24 avril prochain (inclus), Bouygues Telecom vous propose le Xiaomi 12 5G à seulement 55€ + 8€/mois pendant 24 mois, soit un total de 247€ au lieu de 939,90€ habituellement.

Pour arriver à un prix aussi bas, l’opérateur vous fait passer par plusieurs offres :

Une remise de 542,90€ grâce à la souscription du forfait 150Go.

Une offre de remboursement après achat de 50€.

100€ de remise attribuée pour la reprise de votre mobile d’une valeur minimum de 10€.

Pour profiter de cette offre, vous devez donc souscrire le forfait Sensation 150Go avec un engagement de 24 mois. Ce forfait est à 25,99€/mois pendant 12 mois, puis 42,99€/mois.

Le Xiaomi 12 5G : un smartphone petit format qui a tout d’un grand

Sorti il y a très peu de temps, le Xiaomi 12 5G a surpris par sa fiche technique impressionnante. Il propose notamment un écran AMOLED de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, un processeur SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, 12Go de RAM et 256Go de stockage SSD.

Le Xiaomi 12 5g offre ainsi des performances au top avec une puissance capable de tout supporter ou presque. Vous pouvez jouer en ligne, regarder du streaming, appeler vos proches en visio, etc. Le Xiaomi 12 5G peut vous accompagner dans toutes vos activités sans jamais lâcher.

Côté photo, il continue de nous surprendre avec un grand-angle de Mpx, un ultra grand-angle de 13Mpx et un capteur télémacro de 5Mpx. Il propose des photos de qualité, avec des contrastes équilibrés et des couleurs nettes et vibrantes.

Dernier bon point, et loin d’être des moindres, le Xiaomi 12 5G, comme la plupart des smartphones du constructeur chinois, est équipé d’une batterie longue durée de 4500 mAh. Il est, de plus, compatible avec la charge rapide 67W, la charge sans fil 50W et la charge inversée 10W.

Alors qu’en dites-vous ? De notre côté, difficile de trouver mieux, surtout à ce prix ! Mais attention, précisons une nouvelle fois que cette offre est à durée limitée. Pour en profiter, il faut donc se rendre très vite sur le site de Bouygues Telecom.

Pour en savoir plus sur le smartphone, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi 12 5G.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.