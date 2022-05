Bbox Must 1 Gb/s : c’est l’abonnement Fibre pas cher de Bouygues Telecom (+ 2 mois offerts)

Voici un bon plan pour celles et ceux qui veulent profiter de la Fibre optique sans se ruiner ! Pendant une durée limitée, l’abonnement Fibre Bbox Must 1 Gb/s est à 15,99 euros par mois chez Bouygues Telecom (plus deux mois offerts).

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une semaine après Sosh et son abonnement Fibre à 14,99 euros, c'est au tour de Bouygues Telecom de proposer son offre Fibre avec un débit supérieur et pour un euro plus cher.

Jusqu'au dimanche 12 juin 2022, le Fournisseur d'Accès Internet (FAI) permet en effet à ses futurs clients de profiter d'un abonnement Fibre avec sa Bbox Must pour un prix mensuel de 15,99 euros ; au cours d'une durée de 12 mois. Au-delà d'un an, le tarif de l'abonnement passera à 40,99 euros par mois. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une réserve d’éligibilité technique et géographique et d'un raccordement effectif du domicile. Pour information, la souscription à l'offre Bbox Must donne la possibilité d'avoir les deux premiers mois d’abonnement remboursés (voir conditions).

À propos de l'offre Fibre Bbox Must de Bouygues Telecom, celle-ci comprend un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant (download) et jusqu'à 400 Mbit/s en débit ascendant (upload). Pour la téléphonie, on retrouve des appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays. Avec le décodeur Bbox 4K associé à son enregistreur de 100 heures, il sera possible de profiter de plus de 180 chaînes TV, des applications Android, de l'assistant vocal Google et du Google Cast. Enfin, des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement sont appliqués au prix de 48 euros et un remboursement des frais de résiliation de l'ancien FAI peut aller jusqu'à 100 euros.