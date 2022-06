Very B&You : avant les vacances, profitez d’un forfait mobile 100 Go à moins de 11 €

Juste avant la fin de l’année scolaire et pour le début des vacances d’été, Bouygues Telecom lance une offre exceptionnelle qui permet d’avoir un forfait mobile 100 Go à moins de 11 euros.

Si vous avez l’intention de souscrire à un forfait mobile pas trop cher avant votre départ en vacances, sachez que l’offre qui va suivre est susceptible de vous intéresser.

Jusqu’au mercredi 6 juillet 2022 inclus, dans le cadre de son offre Very B&You, l’opérateur Bouygues Telecom vous propose de souscrire à son forfait mobile contenant une enveloppe de 100 Go de données mobiles en 4G. Pour cette offre attractive en termes de data, le prix mensuel du forfait est de 10,99 euros seulement.

Pour moins de 11 euros, le forfait mobile en question comporte aussi 20 Go de données mobiles utilisables au sein de l’Union Européenne et dans les DOM, ainsi que des appels et des SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Pour information, la souscription au forfait Very B&You avec 100 Go de data ne nécessite aucun engagement ni condition de durée. Concrètement, cela veut dire que le prix du forfait restera fixe au terme de la période traditionnelle de 12 mois.

Deux autres offres mobiles destinées aux petits et aux gros consommateurs de data

Pendant son opération B&You, Bouygues Telecom a aussi pensé aux petits et aux gros consommateurs de data.

Pour celles et ceux qui ont un petit budget, il existe le forfait mobile à 4,99 euros par mois. À moins de 5 euros, l’offre mobile comprend 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, et depuis l’Europe et les DOM.

Quant aux gros consommateurs de data, ils peuvent craquer sur un forfait très attractif. En effet, le forfait à 14,99 euros par mois embarque une très belle enveloppe de 200 Go de données mobiles dont 20 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Au même titre que l’offre 100 Go, les prix des forfaits 5 Go et 200 Go n’évolueront pas au bout d’un an. Il sera donc possible de résilier le forfait à tout moment, sans frais, et comme bon vous semble.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.