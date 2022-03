Profitez de 2 mois offerts pour toute souscription d’une Bbox Fibre

Pendant un mois, Bouygues Telecom vous propose 2 mois d'abonnement offerts pour toute souscription d'une Bbox fit, Bbox must ou Bbox ultym. Retrouvez tous les détails de l'offre dans cet article.

Si vous souscrivez une offre Bbox Fibre avant le 27 mars prochain (inclus), vous pouvez profiter de 2 mois d'abonnement offerts. Une occasion en or de découvrir la puissance de la fibre Bouygues Telecom sans vous ruiner. Avec Bouygues Telecom, vous profitez en effet d'un WiFi de qualité avec une connexion Internet garantie dès votre souscription.

Bbox Fit, Bbox must et Bbox ultym : jusqu'à 2Gb/s de débit avec la fibre Bouygues Telecom

Cette offre exceptionnelle concerne les 3 offres Internet Bouygues Telecom, à savoir la Bbox fit, la Bbox must et la Bbox ultym. Elles sont toutes avec un engagement d'un an et la location de la box est incluse dans les tarifs.

La Bbox fit Fibre est l'offre d'entrée de gamme chez l'opérateur. Pour seulement 15,99€/mois pendant 12 mois (avec 2 mois offerts), puis 29,99€/mois, elle inclut :

L'Internet par fibre optique avec un débit allant jusqu'à 300Mbit/s en téléchargement et 200Mbit/s en envoi.

Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Vous souhaitez des débits plus importants et des chaînes TV ? Vous pouvez souscrire ka Bbox must. Pour 22,99€/mois pendant 12 mois (avec 2 mois offerts), puis 39,99€/mois, elle propose :

L'Internet par fibre optique avec un débit allant jusqu'à 1Gbit/s en téléchargement et 400Mbit/s en envoi.

Les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays.

Plus de 180 chaînes TV avec un décodeur TV Bbox 4K et 100h d'enregistrement.

Enfin, vous pouvez aussi profiter de 2 mois d'abonnement offerts avec la Bbox ultym, l'offre la plus haut de gamme de l'opérateur. Pour 28,99€/mois pendant 12 mois, puis 46,99€/mois, elle vous fait profiter des services suivants :

L'Internet par fibre optique avec un débit allant jusqu'à 2Gbit/s en téléchargement et 600Mbit/s en envoi.

Les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, en Europe et en Suisse, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Plus de 180 chaînes TV avec un décodeur TV Bbox 4K et 100h d'enregistrement.

Le WiFi 6 dernière génération

Jusqu'à 2 répéteurs WiFi inclus

6 mois d'abonnement offerts à Salto (puis 6,99€/mois, sans engagement)

En souscrivant l'une de ces offres, vous pouvez également profiter d'un forfait mobile 5G à partir de 10,99€/mois. En prime, l'opérateur vous rembourse jusqu'à 100€ sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.