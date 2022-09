120 Go à 13,99 € : c’est le nouveau forfait NRJ Mobile pour les French Days

NRJ Mobile n'a attendu les French Days 2022 pour dévoiler sa nouvelle offre mobile. Pendant une durée de quelques jours, l'opérateur virtuel permet de souscrire à son forfait 120 Go pour un tarif de 13,99 euros par mois.

Même si les French Days démarrent officiellement ce vendredi 23 septembre 2022, NRJ Mobile anticipe l'événement en suggérant un nouveau forfait mobile à moins de 14 euros.

Jusqu'au mardi 27 septembre 2022, dans le cadre d'une série limitée, le forfait NRJ Mobile avec 120 Go de data est proposé au prix mensuel de 13,99 euros pour les nouvelles clientes et les nouveaux clients. Il s'agit d'une offre sans engagement et surtout sans condition de durée. Autrement dit, il sera possible de résilier le forfait à tout moment.

Le forfait mobile lié à l'offre NRJ Mobile et basé sur le réseau 4G de Bouygues Telecom comprend donc 120 Go de data. Il embarque également une enveloppe de 13 Go de données mobiles pour un voyage à l'étranger, ainsi que des appels illimités et des SMS/MMS illimités en France. La carte SIM est facturée au prix unique 10 euros pendant l'étape de la souscription du forfait mobile. Si cette offre ne vous satisfait pas, nous vous conseillons de lire attentivement notre article associé à notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles du moment.