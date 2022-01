Forfait Mobile pas cher : profitez de 100 Go à 9,99 € sur le réseau Bouygues Telecom

Jusqu'au mardi 11 janvier 2022, NRJ Mobile propose son forfait 100 Go à 9,99 € par mois pendant un an. Une excellente offre à saisir pour les personnes à la recherche d'un forfait mobile pas cher avec une grosse enveloppe Internet offrant une couverture réseau de qualité.

NRJ Mobile propose un forfait mobile à moins de 10 euros qui vaut le coup. Jusqu'au mardi 11 janvier 2022, le MNVO dont le réseau repose sur celui de Bouygues Telecom permet de souscrire à un forfait 100 Go pour seulement 9,99 € par mois pendant un an. Au delà des 12 mois, le tarif passe à 19,99 € par mois. C'est bien moins intéressant, mais étant donné que c'est sans engagement, rien ne vous empêche de résilier afin de vous tourner vers une offre plus avantageuse.

Pour en venir aux services inclus dans le forfait, on retrouve une enveloppe internet de 100 Go utilisables en France Métropolitaine dont 13 Go utilisables en UE et dans les DOM. De quoi profiter de votre forfait mobile et des applications multimédia comme Netflix, Prime Video sans vous soucier de dépasser votre quota de données mobile. On retrouve les traditionnels appels, SMS et MMS illimités.

Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros une seule fois lors de la commande. Si ce forfait ne correspond pas à vos besoins et ne s'encadre pas dans votre budget, vous pouvez jeter un œil à notre comparatif meilleur forfait mobile à moins de 5 euros, celui sur les meilleurs forfaits mobile 4G ou bien encore les meilleures offres forfait mobile 5G du moment.