Forfait mobile pas cher : 60 Go à moins de 5 € avec Auchan Télécom, vite !

Vous cherchez un forfait mobile à tout petit prix ? Pendant quelques jours seulement, Auchan Télécom propose un forfait 4G à 4,99 euros par mois avec une enveloppe de données de 60 Go. C’est une super offre à ne pas manquer !

Quand on pense forfait mobile, on s’arrête souvent sur les 4 mêmes noms : Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free. C’est bien normal vu que ce sont les 4 plus gros opérateurs du marché. Mais quand on cherche un forfait pas cher, il existe d’autres opérateurs moins connus qui s’avèrent pourtant bien plus intéressants.

Ces opérateurs, on les appelle des MVNO (Mobile Virtual Network Operators). Pour faire simple, ce sont des opérateurs qui n’ont pas leur propre réseau. Ils utilisent donc le réseau d’un des 4 gros opérateurs historiques mais en proposant des forfaits différents.

C’est le cas d’Auchan Télécom qui utilise l’excellent réseau de Bouygues Telecom pour ses clients. Et en ce moment Auchan Telecom propose une offre promotionnelle particulièrement attractive puisqu’elle vous coûtera moins de 5 euros par mois. Vous trouverez difficilement moins cher !

Forfait 60 Go pour 4,99 €/mois : c’est le meilleur forfait pas cher du moment

Vous cherchez un forfait à prix mini ? Cette offre proposée par Auchan Télécom va vous impressionner par la quantité de services inclus pour seulement 4,99 euros par mois !

Déjà, ce forfait est un sans engagement. Vous pourrez donc le résilier à n’importe quel moment. Il offre également une enveloppe de data 4G conséquente de 60 Go en France métropolitaine et de 19 Go en zone UE et DOM. Et vous avez en plus les appels, SMS et MMS en illimité.

Enfin, c’est un forfait qui ne va pas vous surprendre avec des frais cachés. En effet, la carte SIM vous coûte seulement un euro. Et pas d’inquiétude si vous arrivez au bout de votre enveloppe internet, Auchan Telecom ne va pas vous facturer de hors forfait. Vous pourrez continuer d’utiliser sans crainte votre téléphone avec un débit réduit jusqu’au mois suivant. C’est donc une offre idéale si vous cherchez un forfait pas cher pour vous ou vos enfants !