Forfait mobile moins cher : B&You vous propose 100 Go pour 14,99€

Bouygues TĂ©lĂ©com propose son forfait B&You 100 Go Ă 14,99 euros par mois sans engagement. Cette offre court jusqu’au 23 dĂ©cembre 2019 et est susceptible d’intĂ©resser les personnes souhaitant souscrire Ă un nouveau forfait mobile ou, tout simplement, changer d’opĂ©rateur.

En ce moment, les opérateurs proposent des tarifs promotionnels sur leurs forfaits mobiles. C’est le cas de Sosh et son forfait 50 Go à 9,99 € par mois ou de RED by SFR de 60 Go à 12 € par mois.

Cette fois-ci, c’est Bouygues TĂ©lĂ©com qui lance une sĂ©rie spĂ©ciale NoĂ«l pendant une durĂ©e limitĂ©e. Ainsi, via une offre B&You, le nouveau client ou la nouvelle cliente aura la possibilitĂ© de prendre un forfait 100 Go Ă 14,99€ par mois. Dans ce forfait B&You, vous bĂ©nĂ©ficierez de 100 Go d’Internet en 4G en France mĂ©tropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe/DOM. Vous aurez Ă©galement les appels, les SMS et les MMS illimitĂ©s depuis et vers la France mĂ©tropolitaine/DOM.

Le forfait de Bouygues Télécom est sans engagement. Les nouveaux clients auront donc le libre choix de changer d’opérateur à tout moment. Lors de l’inscription, la carte SIM est facturée 10 euros et elle est expédiée quelques jours après validation du dossier. Si vous êtes intéressés, vous devez souscrire à cette offre avant le 23 décembre 2019 à 7 heures précises.

