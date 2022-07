Forfait mobile 90 Go à petit prix : plus que quelques jours profiter de l’offre Auchan Télécom

Besoin d'un forfait mobile pas cher contenant une enveloppe de données mobiles confortable ? C'est possible grâce à cette offre Auchan Télécom où il est possible d'avoir un forfait 90 Go pour seulement 6,99 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que NRJ Mobile a récemment dévoilé un forfait 200 Go pour moins de 13 euros, un autre opérateur MVNO basé sur le réseau Bouygues Telecom propose un forfait mobile pour les petits budgets.

Cette fois-ci, c'est au tour d'Auchan Télécom qui veut attirer de nouveaux clients en leur donnant la possibilité de bénéficier d'un forfait mobile avec pas mal de data. Jusqu'au 5 juillet 2022, Auchan Télécom propose en effet son forfait mobile 90 Go au prix mensuel de 6,99 euros. Pour information, il s'agit d'une offre sans engagement qui peut être résiliable à tout moment.

Le forfait à moins de 7 euros signé Auchan Télécom comporte les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il permet également à ses clients de profiter des appels, SMS et MMS illimités et d'une enveloppe web dédiée de 14 Go au sein de l’Union Européenne et dans les DOM. La carte SIM est facturée au tarif de 10 euros en une seule fois au cours de l’étape de la souscription du forfait. Si l'offre Auchan Télécom ne correspond pas à vos attentes, notre article consacré au meilleur forfait mobile du moment permettra peut-être de trouver votre bonheur.