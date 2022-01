Forfait mobile Auchan : profitez de 80 Go d’Internet à seulement 7,99 € par mois

Si vous recherchez un forfait mobile confortable à moins de 10 €, Auchan Télécom propose une belle offre à saisir dès maintenant. Vous pouvez en effet souscrire à un forfait de 80 Go à 7,99 € par mois au lieu de 14,99 € par mois. Le tout sur le réseau Bouygues Télécom.

Cette offre étant valable jusqu'au 3 janvier 2022, vous disposez d'un délai limité pour y souscrire. De quoi profiter d'une enveloppe data confortable de 80 Go à seulement 7,99 € par mois. Ce forfait mobile Auchan est facturé 14,99 € en temps normal. Vous bénéficiez donc d'une réduction mensuelle de 7 € (-47%), et ce, pendant 12 mois. L'économie réalisable sur l'année s'élève ainsi à 84 €.

Le forfait est sans engagement et vous laisse la liberté de le résilier à tout moment sans frais si vous décidez d'aller voir ailleurs. L'offre étant réservée aux nouveaux abonnés, la carte SIM vous coûtera 10 € à la souscription. Sachez que l'opérateur propose deux autres offres intéressantes. Pour le même prix (7,99 €), vous pouvez plutôt opter pour un forfait mobile avec 30 Go de data par mois. La différence ici est qu'en souscrivant maintenant, le tarif ne changera pas au bout d'un an.

Il s'agit donc d'un forfait mobile de 30 Go à 7,99 € par mois “à vie”. Enfin, si 8 Go suffisent à couvrir vos besoins mensuels, vous serez peut-être intéressé par le forfait 8 Go à 3,99 € pendant un an. Le prix passe ensuite à 7,99 €. La balle est donc dans votre camp pour choisir le forfait qui vous arrange le plus.