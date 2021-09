Forfait 7 Go à bas prix : la nouvelle offre d’Auchan Télécom pour les petits budgets

Besoin d'un forfait mobile pas cher avec peu de data ? C'est possible grâce à cette offre Auchan Telecom où l'opérateur permet de profiter d'un forfait 7 Go à bas prix qui est idéal pour les petits budgets !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au jeudi 23 septembre 2021 inclus, Auchan Télécom permet à de nouveaux clients de souscrire à un forfait mobile pas cher. L'opérateur virtuel de l'enseigne de la grande distribution propose un forfait mobile comprenant 7 Go à 2,99 euros par mois pendant 12 mois. À l'issue de la période d'un an, le prix mensuel du forfait passera à 7,99 euros. Comme il s'agit d'une offre sans engagement, le client aura l'occasion d'aller voir un autre opérateur pour un forfait similaire ou plus avantageux.

Hormis les 7 Go de data en 4G, le forfait d'Auchan Télécom comporte les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il permet aussi au client de profiter des appels, SMS et MMS illimités et d'une enveloppe web dédiée de 7 Go à l'étranger. La carte SIM est facturée au prix unique de 10 euros en une seule fois au cours de l’étape de la commande.

Si l'offre n'est pas convaincante, notre article associé au meilleur forfait mobile du moment vous permettra de trouver l'offre qui vous correspondra le mieux.