Forfait mobile Auchan : profitez de 20 Go d’Internet à moins de 5 € par mois

Si 20 Go de data suffisent à couvrir vos besoins sur mobile, vous pouvez souscrire à ce nouveau forfait Auchan Télécom pour moins de 5 € par mois. Le tout sur le réseau Bouygues Télécom.

Voici un forfait mobile à petit prix qui devrait vous intéresser. Auchan Télécom vient de lancer une offre de 20 Go à 4,99 € par mois. Habituellement, ce forfait est facturé 9,99 € par mois. Le tarif promotionnel est valable pour un an, puis il repassera systématiquement 10 €. Étant sans engagement, vous êtes libre de vous arrêter au bout des 12 mois ou à n'importe quel moment de la période promotionnelle.

Si ce format mobile Auchan Télécom vous intéresse, vous avez jusqu'au 15 février 2022 pour y souscrire. De quoi profiter d'une enveloppe data solide de 20 Go qui devrait couvrir les besoins de la plupart des utilisateurs sur smartphone lorsqu'ils ne sont pas connectés en WiFi. Vous bénéficiez donc d'une réduction mensuelle de 5 € (-50%). L'économie réalisable sur l'année s'élève ainsi à 60 €.

Ce forfait étant réservé aux nouveaux abonnés, vous devez prévoir 10 € pour l'achat d'une carte SIM à la souscription. Sachez que l'opérateur propose deux autres offres qui pourraient également vous intéresser. Pour le 7,99 €, vous pouvez opter pour un forfait mobile avec 30 Go de data par mois. Et pour 9,99 € par mois, vous avez une enveloppe data de 50 Go par mois.

La différence avec ces deux forfaits est qu'en y souscrivant maintenant (jusqu'au 15 février 2022), le tarif ne changera pas au bout d'un an. Il s'agit donc des forfaits mobiles “à vie”. Pour finir, n'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs forfaits mobiles à moins de 5 € en ce moment.