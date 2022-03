Forfait mobile 70 Go : une offre sur le réseau Bouygues à saisir tout de suite !

Voici un forfait mobile qui risque d'intéresser celles et ceux à la recherche d'une offre sans engagement, ni condition de durée ! Jusqu'au 6 avril 2022, Auchan Télécom propose un forfait mobile incluant 70 Go de data (basé sur le réseau Bouygues) pour un prix mensuel de 7,99 euros.

Si vous avez raté le deal sur le forfait mobile 60 Go à 6,99 € chez Auchan Télécom, sachez que vous avez la possibilité de vous rattraper avec cette nouvelle offre mobile de la part du même opérateur.

Jusqu'au mercredi 6 avril 2022 inclus, l'opérateur de réseau mobile virtuel basé sur le réseau Bouygues Telecom vous permet de souscrire à son forfait mobile 70 Go pour 7,99 euros par mois. Pour information, il s'agit d'une offre qui ne nécessite aucun engagement et qui n'a aucune condition de durée. À l'issue d'une période traditionnelle de 12 mois, le tarif mensuel du forfait restera donc le même.

À part les 70 Go de data en 4G, le forfait signé Auchan Télécom contient les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Il est également possible de profiter des appels, SMS et MMS illimités et d'une enveloppe web de 11 Go à l'étranger. La carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros en une seule fois pendant l’étape de la commande. L'offre Auchan Télécom ne correspond pas à vos attentes ? Notre article consacré au meilleur forfait mobile du moment vous permettra sûrement de trouver l'offre qui correspondra le mieux à vos besoins et à votre budget.