Forfait mobile 40 Go en 4G : craquez sur cette offre Auchan Télécom à bas prix

À la recherche d'un forfait mobile 40 Go pas cher ? Auchan Télécom vous propose de craquer sur son offre sans engagement ni condition de durée pour moins de 6 euros par mois.

Alors que Cdiscount Mobile propose 20 Go de données mobiles pour 4,99 euros par mois, Auchan Télécom fait mieux en proposant le double de data mais pour un euro plus cher.

Jusqu'à ce mercredi 25 mai 2022, l'opérateur MVNO basé sur le réseau 4G de Bouygues Telecom permet à ses nouveaux clients de souscrire à son forfait mobile 40 Go au prix mensuel de 5,99 euros. Pour information, il s'agit d'une offre sans engagement qui ne dispose pas de condition de durée. Concrètement, le forfait peut être résilié à tout moment.

Le forfait à moins de 6 euros d'Auchan Télécom inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France Métropolitaine. Il permet également à la cliente ou au client de profiter des appels, des SMS et des MMS illimités et d'une enveloppe web dédiée de 9 Go dans l’Union Européenne et dans les DOM. La carte SIM est facturée au tarif de 10 euros en une fois au cours de l’étape de la souscription du forfait. Si l'offre n'est pas intéressante, sachez que notre article associé au meilleur forfait mobile du moment permettra sûrement de trouver l'offre qui vous correspondra le mieux.