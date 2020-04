Forfait mobile 80Go à 13,99€ : la riposte de B&You à SOSH

Bouygues Telecom propose un forfait B&You 80 Go à 13,99 euros par mois sans engagement. Cette offre court jusqu’au 3 mai 2020 et pourrait intéresser les personnes souhaitant souscrire à un nouveau forfait mobile avec beaucoup de data, pas cher et surtout sans condition de durée.

La riposte ne s’est pas fait attendre ! Il y a quelques jours, SOSH avait fait parler lui en lançant une offre inĂ©dite avec un forfait mensuel 80 Go Ă 14,99 euros. Pour la contrer, Bouygues Telecom dĂ©gaine son offre qui est plus avantageuse et plus Ă©conomique.

Ainsi, pour le mĂŞme nombre de data, l’opĂ©rateur permet Ă de nouveaux clients de souscrire Ă un forfait B&You Ă 13,99 euros par mois (sans prix qui augmente au bout d’un an). Dans ce forfait, vous bĂ©nĂ©ficierez de 80 Go d’Internet mobile en 4G en France mĂ©tropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe/DOM. Vous aurez Ă©galement les appels, les SMS et les MMS illimitĂ©s depuis et vers la France mĂ©tropolitaine/DOM. Et en bonus : le service de streaming musical Spotify Premium est offert pendant 3 mois.

Le forfait de Bouygues Telecom étant sans engagement, les nouveaux clients auront donc le choix de changer d’opérateur à tout moment. Au cours de l’inscription, la carte SIM est facturée 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier. Si vous êtes intéressés, vous devez souscrire à cette offre avant le dimanche 3 mai 2020.