Forfait Mobile : 80 Go à 8,99 €, l’offre immanquable de Cdiscount en ce début d’année 2022

Cdiscount propose un forfait mobile pas cher en ce début d'année 2022. L'opérateur virtuel qui exploite le réseau de Bouygues Telecom dégaine une offre à durée limitée. Jusqu'au mardi 11 janvier 2022, il est possible de souscrire au forfait 80 Go à 8,99 € par mois pendant un an.

A quelques jours du début des soldes d'hiver 2022, Cdiscount lance une offre mobile qui vaut le coup : 80 Go à 8,99 € par mois pendant un an. Une offre valable jusqu'au mardi 11 janvier 2022 inclus, sans engagement. Au delà des 12 mois à ce tarif préférentiel, le prix mensuel passe à 14,99 €. Mais comme c'est sans engagement, vous pouvez résilier quand bon vous semble, sans frais supplémentaires.

Pour moins de 10 euros, ce forfait mobile pas cher vous donne accès à une grosse enveloppe de datas mobile de 80 Go à utiliser en France Métropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine sont également inclus dans l'offre. Un forfait mobile à moins de 10 euros qui vous permettra de profiter pleinement d'applications de streaming vidéo telles que Netflix, Disney+, ou bien encore Prime Vidéo sans vous soucier de dépasser votre enveloppe de données mobile.

Aussi, il y a également deux autres offres à durée limitée valables jusqu'au 11 janvier 2022. 40 Go à 9,99 € (dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM) avec un prix qui n'augmente pas, ce même après la première année. Sinon, il y a le forfait 60 Go à 7,99 € par mois pendant 12 mois (puis 14,99 €). Ce dernier inclus les mêmes services avec également 10 Go en UE et DOM.

La carte SIM triple découpe, compatible tous mobiles est facturée à hauteur de 10 €, à régler une seule fois lors de la souscription. Enfin, si ces forfaits Cdiscount Mobile ne s'adaptent pas à votre utilisation ou ne s'encadrent pas dans votre budget mensuel, vous pouvez consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins et celui sur les meilleurs forfaits mobile 5G du moment ou bien encore les meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros.