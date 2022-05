Forfait mobile 90 Go : profitez de la nouvelle offre Sosh avec la qualité du réseau Orange

Dans le cadre de sa Série limitée, Sosh propose son forfait 90 Go à 13,99 € / mois. Une opportunité intéressante à saisir pour les personnes ayant l'intention de souscrire à une offre mobile pas trop chère avec la qualité du réseau Orange.

Jusqu'au lundi 13 juin 2022 à 9 heures, Sosh donne la possibilité à ses nouveaux clients de profiter de son forfait mobile 90 Go à 13,99 euros par mois. Il s'agit d'une offre mobile sans engagement qui pourra être résiliée à tout moment si un forfait d'un autre opérateur est plus attractif.

Hormis les 90 Go de data utilisable en 4G avec la qualité du réseau Orange, le forfait concerné par la Série limitée de la filiale low-cost du numéro 1 des télécoms en France inclut également des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et une enveloppe de 15 Go d’internet mobile pour voyager au sein de l'Union Européenne et dans les DOM. Pour l'étranger, il faut savoir que les appels et les SMS/MMS sont aussi illimités vers les zones concernées et vers la France. La carte SIM (ou eSIM) qui est compatible avec tous les téléphones mobiles est facturée à hauteur de 10 euros au cours de l'étape de la souscription et est envoyée par voie postale après la validation complète du dossier.

Si le forfait mobile 90 Go en provenance de Sosh ne vous satisfait pas, nous vous conseillons d'utiliser notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

