Forfait mobile 130 Go à 11,99 € sur le réseau Bouygues, une offre NRJ à ne pas louper !

A la recherche d'un forfait mobile ? Le bon plan NRJ Mobile qui suit pourrait vous plaire. L'opérateur virtuel qui exploite les antennes de Bouygues Telecom permet pour encore quelques jours de profiter d'une offre mobile pas chère représentant l'un des meilleur rapport qualité-prix du moment en terme de services et couverture réseau.

Au fil des ans, les forfaits mobile à moins de 10 euros sont devenu monnaie courante. La majorité des opérateurs français proposent des offres toujours aussi attrayantes avec des prix très accessibles, qui plus est, sont souvent sans engagement. En ce moment, vous pouvez par exemple souscrire au forfait NRJ Mobile 130 Go à 11,99 € par mois. Ce dernier offre une couverture réseau de qualité, puisqu'il exploite les antennes 4G de Bouygues Telecom.

Les services qu'il inclus couvrirons dans l'ensemble les besoins des clients mobiles en 2022. A savoir une enveloppe Internet de 130 Go en 4G (débit réduit au delà) utilisable en France Métropolitaine, les appels, MMS et SMS illimités. Et si vous voyagez, le MNVO y a également intégré 13 Go à utiliser depuis l'Union Européenne et les DOM.

Notez que le tarif promotionnel de 10,99 € est valable sur une période de 12 mois, au delà desquels, le prix passe à 20,99 €. Comme c'est sans engagement vous pouvez facilement résilier le moment venu pour vous tourner vers un forfait mobile plus intéressant. Aussi, sachez que l'offre court jusqu'au mardi 15 février 2022. Vous avez donc encore quelques jours pour en profiter.

Le tarif de la carte SIM triple découpe, compatible tous mobiles est facturé 10 euros lors de la commande. Enfin, si ce forfait mobile ne réponds pas à vos attentes, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobile. Si vous cherchez la vitesse, un forfait 5G est alors une meilleure alternative. Pour finir, si cette offre dépasse votre budget, n'hésitez pas à jeter un œil aux meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros.