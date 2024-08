Cdiscount Mobile profite de la rentrée 2024 pour proposer un forfait mobile pas cher. L'opérateur virtuel de Cdiscount vous permet en effet de souscrire à une offre mobile 50 Go pour 5,99 euros par mois.

Pour cette rentrée 2024, l'opérateur français MVNO Cdiscount Mobile vous donne la possibilité, en tant que nouveau client, de souscrire à son forfait mobile 50 Go pour un prix mensuel de 5,99 euros. Pour information, il s'agit d'une offre mobile qui ne nécessite aucun engagement et qui n'a aucune condition de durée.

À part les 50 Go de data avec une couverture en 4G basée sur le réseau mobile Bouygues Telecom, le forfait Cdiscount Mobile comprend aussi les appels, les SMS et les MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouve également les appels, les SMS et les MMS illimités lors d'un voyage dans l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web de 10 Go. Les destinations incluent les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

La carte SIM au tarif unique de 1 euro est envoyée par voie postale après la validation complète du dossier. Enfin, si l'offre Cdiscount Mobile ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours découvrir notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment.