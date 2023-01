Forfait 5G : profitez de 130 Go à 12,99 € sur le réseau Bouygues Telecom

Et si vous profitiez des soldes pour payer votre forfait téléphonique moins cher ? Cdiscount Mobile propose actuellement le forfait 5G de 130 Go avec appels & SMS/MMS illimités et la qualité du réseau de Bouygues Telecom à seulement 12,99€/mois au lieu de 24,99€. Un bon plan à ne pas manquer !

Les soldes vous permettent de faire le plein de bons plans sur des produits high-tech. Durant cette période, les opérateurs téléphoniques proposent aussi des abonnements à prix réduit. Habituellement à 24,99€/mois, Cdiscount Mobile affiche son forfait 5G de 130 Go à seulement 12,99€/mois.

Cette offre est valable sans engagement. Vous pouvez donc suspendre votre forfait quand vous le souhaitez, sans aucun frais.

En plus de la connexion internet sur le réseau 4G et 5G de Bouygues Telecom, le forfait 130 Go de Cdiscount Mobile comprend les appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Pour l’Europe et les DOM, vous une connexion de 25 Go en 4G.

B&You propose aussi le même forfait 5G 130 Go à 15,99€/mois. Au lieu d’avoir 25 Go en 4G, vous avez 30 Go. Vous bénéficiez également du réseau Bouygues Telecom.

Pour profiter de cette offre, dans un cas comme dans l’autre, vous devez acheter au préalable une carte SIM triple découpe qui vous sera facturée 10 euros sur le site. Vous pouvez évidemment conserver votre numéro de téléphone actuel en remplissant votre numéro RIO au moment de la souscription du nouvel abonnement. La démarche pour obtenir votre numéro RIO est très simple.

