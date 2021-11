Ford va produire 600 000 voitures électriques par an d’ici 2023

Ford s'engage à produire 600 000 voitures électriques par an d'ici 2023. Bien décidé à devenir le plus important producteur de véhicules électriques au monde, le constructeur automobile américain va doubler sa capacité de production en multipliant les investissements. Ford a notamment investi dans de nouvelles usines pour batteries.

Dans une série de tweets sur Twitter, Jim Farley, PDG de Ford, a annoncé l'intention du constructeur de produire 600 000 voitures électriques par an d'ici l'an 2023. “Nous prévoyons maintenant de produire 600 000 véhicules électriques par an dans le monde d'ici la fin de 2023. C'est 2 fois notre plan initial”, déclare Jim Farley. C'est 10% de la production totale de véhicules de la marque Ford.

Le constructeur automobile américain se félicite surtout d'avoir doublé sa capacité de production de véhicules avec moteur électrique par rapport à ses premières estimations. Parmi les voitures incluses dans ces projections, on trouve la Ford Mustang Mach-E, la Ford E-Transit et la Ford F-150 Lightning. Actuellement, seule la Mustang Mach-E est en cours de production dans ses usines. “La demande est tellement plus élevée que prévu”, justifie Jim Farley.

Ford veut devenir le plus grand fabricant de voitures électriques au monde

“Nous visons à devenir le 2e plus grand producteur de voitures électriques dans les deux prochaines années. Ensuite, alors que nos énormes investissements dans la fabrication de véhicules électriques et de batteries porteront leurs fruits et que nous élargirons notre gamme de véhicules électriques, notre ambition est que Ford devienne le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde”, explique le Directeur général de Ford.

D'ailleurs, Ford s'est déjà engagé à vendre uniquement des véhicules 100% électriques en Europe d'ici 2030. Cette année là, l'entreprise espère que 40% de ses ventes mondiales concerneront des modèles électriques. Pour parvenir à ses objectifs, Ford multiplie les investissements. Le géant de l'automobile a investi un milliard de dollars dans la rénovation et la transformation de son site de production à Cologne (Allemagne).

Ford a aussi déboursé plus de 7 milliards de dollars pour mettre sur pied trois usines de production dans le Tennessee et le Kentucky. Ces usines seront entièrement dédiées à la fabrication de batteries pour voitures électriques. De plus, la firme américaine s'est récemment rapprochée du fabricant de semi-conducteurs GlobalFoundries. Alors que la pénurie de semi-conducteurs paralyse toute l'industrie de l'électronique, et de nombreuses fabricants de voitures, ce partenariat devrait éviter que Ford ne tombe à court de composants électroniques.