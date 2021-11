Tesla : une panne mondiale empêche certaines voitures électriques de démarrer

Une panne de serveur a brièvement empêché des dizaines de Tesla de démarrer. D'après Elon Musk, une surcharge du réseau a empêché l'application mobile de Tesla, qui permet d'utiliser son smartphone comme une clé, de communiquer avec les voitures électriques.

Tesla a été victime d'une brève panne de serveur ce vendredi 19 novembre 2021. Sur Twitter, de nombreux conducteurs expliquent ne pas avoir été capables de démarrer leur voiture électrique par le biais de l'application mobile. Tesla permet en effet aux utilisateurs de démarrer leur véhicule très facilement via l'app smartphone. Il suffit d'aller dans « Contrôles », d'appuyer sur « Démarrer » et d'entrer le mot de passe de votre compte Tesla.

De fait, de nombreux conducteurs ont pris l'habitude de démarrer leur Tesla avec leur iPhone et leur smartphone Android. Avant de sortir de chez eux, ils n'ont plus besoin de s'encombrer avec les clés de la voiture. Malheureusement, la panne de serveur a bouleversé les habitudes des usagers. Ce vendredi soir, l'app ne répondait plus.

Elon Musk assure que tout est rentré dans l'ordre chez Tesla

“Je suis coincé à une heure de chez moi parce que j'utilise normalement mon téléphone pour démarrer ma voiture”, témoigne un conducteur. “Des centaines de propriétaires de Tesla sont coincés en dehors de leur voiture. Je suis l'un d'eux. Ils ont dit qu'on aiderait l'environnement en possédant une voiture électrique, mais marcher n'est pas ce à quoi je pensais”, s'amuse un autre internaute.

Les témoignages de cet acabit ne manquent pas sur les réseaux sociaux. Il s'agissait visiblement d'une panne mondiale. Des témoignages provenant de pays comme la Corée du Sud, les États-Unis, le Canada, le Danemark, ou encore l'Allemagne, sont apparus. Dans certains cas, les utilisateurs avaient laissé leur clé dans l'habitacle de la voiture, hors d'atteinte.

Certains internautes sont entrés en contact avec Elon Musk, fondateur et PDG de Tesla, sur son compte Twitter. Promptement, le milliardaire s'est engagé à se pencher sur la situation. Peu après, Elon Musk a assuré que tout devrait être rentré dans l'ordre. “Tout ça devrait revenir en ligne maintenant. Il semble que nous ayons accidentellement augmenté le trafic réseau. Toutes nos excuses, nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus”, explique Elon Musk.