Ford se fait déjà dépasser en bourse par Lucid qui n’a pourtant écoulé que quelques voitures électriques

Lucid vient de voir le cours de son action exploser ces derniers jours. La capitalisation boursière du nouveau constructeur automobile américain a déjà dépassé celle de Ford, qui avait pourtant essayé de racheter la start-up il y a 4 ans.

L'action de Lucid, le fabricant de voitures électriques haut de gamme, a bondi de près de 24 % mardi pour atteindre 55,52 dollars par action, après la publication lundi de ses premiers résultats financiers en tant que société publique. Cette hausse a porté la valorisation de la société à 89,3 milliards de dollars. Le constructeur a donc dépassé Ford pour la première fois, qui a terminé la journée à environ 79 milliards de dollars.

Pourtant, Lucid n’est présent sur les marchés publics que depuis l’été dernier. De plus, Lucid n’a commencé à livrer ses premiers clients qu’au début du mois de novembre, ce qui veut dire que le constructeur n’a pour l’instant expédié que quelques modèles.

Qu’est-ce qui explique le succès affolant de Lucid en bourse ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’important succès de la société. Dans ses premiers résultats trimestriels depuis son entrée en bourse en juillet, la société a enregistré 13 000 réservations de clients au troisième trimestre, ce qui représente environ 1,3 milliard de dollars d'affaires. De plus, depuis la fin du trimestre, les réservations ont passé la barre des 17 000.

L'objectif à court terme de la société est de livrer 520 Lucid Air Dream Edition, le modèle haut de gamme, dont le prix est de 169 000 dollars. Cette dernière fait face à une demande assez importante, puisqu’il s’agit de la première voiture électrique capable de parcourir jusqu'à 837 km sur une seule charge. Les livraisons ont également commencé pour une autre version Air moins onéreuse, qui coûte 139 000 dollars.

Le constructeur automobile est toujours en train de construire sa nouvelle usine à Casa Grande, en Arizona, et affirme qu'il prévoit de fabriquer 20 000 berlines Air en 2022 avant d'ajouter un SUV électrique à sa gamme à la fin de l'année suivante. D'ici la fin de l'année 2023, l’entreprise vise à avoir une capacité annuelle totale pouvant atteindre 90 000 véhicules.

Tesla va donc avoir beaucoup de concurrence ces prochaines années. Lucid a pour l’instant le champ libre sur les véhicules premium, puisque Tesla a repoussé les livraisons des Model S et Model X à 2023 à cause de la pénurie de composants. La Lucid Air séduit déjà les premiers testeurs, et a déjà été élue voiture de l'année 2022 chez nos confrères de MotorTrend.