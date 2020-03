Ford lancera un utilitaire Transit 100% électrique en 2022

Ford poursuit sa transition électrique en annonçant que son utilitaire Transit deviendra électrique en 2022. La catégorie est celle qui croît le plus depuis 2015. Le constructeur devrait dévoiler davantage de détails dans les prochains mois.

En matière d’électrique, l’année 2020 donne un peu l’impression d’un tournant. Certains grands groupes automobiles ont annoncé renoncer au diesel pour se concentrer sur le développement de véhicules électriques. Dans l’ensemble, tous les constructeurs passent petit à petit à ce type de motorisation. Et depuis janvier, force est de constater que les annonces se multiplient.

La dernière en date, c’est Ford, qui annonce l’arrivée prochaine d’une déclinaison électrique de son utilitaire Transit. La catégorie est l’une de celles qui fonctionne le mieux pour Ford, avec une croissance des ventes de 33% depuis 2015, comme le rapportent nos confrères de Engadget. Dans un premier temps, la motorisation électrique ne sera disponible qu’aux Etats-Unis et au Canada. Ford pense néanmoins que ce sont les véhicules les plus appréciés des entreprises qui accélèreront la transition électrique :

« Les véhicules commerciaux sont une composante-clé de notre grand pari autour de l’électrification. En tant que leaders dans ce domaine, nous accélérons notre projet de créer des solutions qui aident les entreprises à fonctionner mieux, en commençant avec notre tout-électrique Transit et F-150. Ce Ford Transit ne doit pas seulement nous permettre de créer une plateforme électrique, mais aussi de concevoir et développer un produit numérique qui propulse notre flotte dans l’avenir », explique le constructeur dans un communiqué.

Le véhicule bénéficiera des technologies d’assistance à la conduite, comme l’alerte pré-collision, freinage automatique, détection des piétons et protection contre les sorties de trajectoire. Ford décrit par ailleurs l’utilitaire comme « intelligent et connecté ». Il permettra notamment aux gestionnaires de flotte des options avancées pour gérer l’ensemble des véhicules dans le cloud. Le Ford Transit électrique embarquera également un modem FordPass Connect et un hotspot 4G/WiFi auquel 10 appareils pourront se connecter.

Ford n’a donné aucune indication sur son prix. Mais on devrait en apprendre davantage dans les prochains mois.

Source : Engadget