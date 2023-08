Ford imagine un ingénieux système de recharge sans fil pour les voitures électriques

Ford vient de déposer une demande de brevet pour une technologie qui pourrait bien révolutionner la recharge des voitures électriques. L'idée ? Intégrer des bobines connectées à une source d'électricité dans la chaussée afin de transmettre de l'énergie sans fil aux véhicules électriques.

Alors que Stellantis et Saft viennent de présenter une nouvelle batterie révolutionnaire, c'est au tour de Ford de dévoiler ses idées pour transformer la recharge des voitures électriques. En effet, la marque à l'ovale vient de déposer une demande de brevet auprès de l'USPTO concernant une technologie plutôt ambitieuse (mais dont l'application reste très compliquée).

Pour résumer, cette demande de brevet décrit comment des bobines connectées à une source d'énergie et intégrées à la chaussée pourraient transmettre de l'énergie sans fil aux voitures électriques en circulation. Baptisée “Roadway Charging Coil Alignment and Monitoring”, ce brevet a été déposé le 20 janvier avant d'être publié cet été.

Recharger les voitures électriques avec des bobines installées dans la chaussée

D'après la description, Ford propose donc d'équiper les voitures électriques avec un radar à pénétration de sol (plus communément appelé géoradar) pour détecter les bobines installées sous la chaussée. De cette manière, les bobines pourraient s'orienter automatiquement vers les récepteurs installées au sein des VE pour maximiser la puissance de charge.

“L'invention optimise le couplage inductif entre les bobines de réception montées sur le véhicule et les bobines de transmission intégrées à la chaussée afin de maximiser le taux de charge du véhicule lorsqu'il roule à grande vitesse sur une route”, décrit l'entreprise américaine. Selon les dires de la compagnie, le radar à pénétration de sol permettrait donc de détecter et cartographier les bobines de charge, de sorte qu'il serait possible pour le véhicule de suivre un chemin pour avoir bénéficié d'une capacité de charge optimale.

A lire également : Voiture électrique – recharger un véhicule en roulant sera bientôt testé en France

Une technologie prometteuse, mais utopique pour l'instant

A première vue, cette technologie est prometteuse, parce qu'elle permettrait tout d'abord aux véhicules électriques d'embarquer des batteries plus petites (puisqu'elles se rechargeraient en cours de route) et fatalement de perdre du poids sur la balance. Néanmoins, son application reste évidemment très complexe et surtout particulièrement onéreuse. On vous laisse imaginer le coût de l'installation de ces bobines sur l'ensemble des voies routières d'un pays…

Un autre problème subsiste également : la puissance limitée des technologies de charge par induction actuelles, qui oscille pour l'instant entre 11 et 20 kW. Certes, certaines startups ont d'ores et déjà réalisé des avancées sur le sujet, à l'image d'ElecReon. Cette structure israélienne a mené des tests concluants avec sa technologie de recharge sans fil sur une portion de route d'un kilomètre en Suède (en atteignant une puissance de 70 kW). Mais encore une fois, cela reste expérimental.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Ford dépose des brevets relatifs à la recharge des voitures électriques. En mai 2020, la marque a imaginé une couverture solaire installée sur le toit qui permettrait de recharger les batteries des VE.

Source : InsideEVs