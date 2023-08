Voiture électrique : voici ce que deviennent les batteries mortes dans ce pays

Quand la batterie d'une voiture électrique ne fonctionne plus, cela ne veut pas dire qu'elle est complètement inutilisable. Comme celles des smartphones par exemple, il est possible de la recycler pour en extraire les composants. Une nécessité devant la démocratisation de ce type de voiture.

On dit toujours que les voitures électriques (VE) sont des “véhicules propres”, en comparaison aux modèles à essence ou diesel. C'est le cas si on s'intéresse uniquement aux émissions qui s'en échappent pendant la conduite, mais c'est oublier que la fabrication des éléments qui les composent est loin de ne pas polluer. Parmi eux, la batterie seule constitue un tiers du bilan carbone d'un véhicule électrique. C'est dire l'importance du recyclage pour ne pas en produire inutilement, mais que se passe-t-il vraiment lors du processus ?

Le célèbre YouTubeur JerryRigEverything nous le montre en visitant une usine spécialisée dans le recyclage des batteries en tout genre, notamment celles des VE. On parle ici des modèles lithium, qui contiennent aussi du cobalt, du cuivre et du nickel. La batterie est d'abord envoyée dans un genre de broyeur qui va séparer le plastique du reste. En passant ensuite dans un bain de liquide spécial utilisée par l'entreprise, les éléments métalliques sont regroupées dans une “masse noire”. Une sorte de terre qui retient les métaux.

Le batteries des voitures électriques sont recyclées pour en extraire les composants et les réutiliser

La masse noire est ensuite envoyée dans un autre centre de traitement pour que les métaux soit réutilisés dans la fabrication d'autres batteries. Comme ce sont des éléments “purs”, ils peuvent subir ce cycle indéfiniment sans se détériorer. Au final, 95 % de la batterie est recyclée ici. Avec la croissance constante du parc de véhicules électriques, il est indispensable de généraliser le procédé partout dans le monde.

En Europe, la loi oblige l'inclusion de matières premières recyclées dans la production de batteries neuves. D'ici 2031, toutes les batteries devront comprendre au moins 26 % de cobalt recyclé, 15 % pour le nickel et 12 % pour le lithium. La même année au plus tard, le processus de recyclage devra permettre de récupérer au minimum 95 % du cobalt, du cuivre et du nickel, et 80 % du lithium.