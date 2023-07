Voiture électrique : recharger un véhicule en roulant sera bientôt testé en France

La France va bientôt tester la recharge en roulant sur autoroute. Vinci va équiper un tronçon de l’A10 d’une technologie de recharge dynamique qui permettra aux camions de charger leurs batteries pendant leur trajet. Si les essais sont concluants, Vinci compte installer le système sur des tronçons plus longs. Et des voitures pourraient même en profiter à terme.

Il y a plusieurs freins à l’adoption massive des voitures électriques. Le prix. Le gouvernement français travaille sur le sujet. L’entretien de la batterie. Et bien sûr l’autonomie : il reste assez difficile de faire un long trajet avec une voiture électrique aussi facilement qu’avec une voiture thermique ou hybride. Réduire le temps de recharge pourrait être une solution. Cependant, il est toujours plus long de faire un plein d’énergie qu’un plein d’essence ou de gasoil.

Et si le temps de roulage était justement mis à profit pour recharger la voiture. Plusieurs expérimentations ont déjà eu lieu pour « électrifier » des portions de route : en roulant sur ces portions, la voiture ne vide plus sa batterie, mais la remplit. Ce qui allonge considérablement l’autonomie du véhicule. Nous avons consacré plusieurs articles à ce sujet : un test effectué sur une autoroute allemande et un projet universitaire américain basé sur les travaux de Nikola Tesla.

Bientôt le premier test de recharge dynamique sur une autoroute française

Quelques années plus tard, la France s’intéresse enfin au sujet. Vinci Autoroutes a remporté un appel d’offres en partenariat avec l’entreprise Electreon pour expérimenter sur un tronçon de l’A10 la « recharge dynamique », c’est-à-dire la recharge en roulant. Ce bout d’autoroute, long de 2 kilomètres, est situé après le péage de Saint-Arnoult dans le sens Paris vers la province. Cette expérimentation concerne uniquement les poids lourds, mais la technologie pourrait dans un second temps intéresser les véhicules légers.

Contrairement à l’expérimentation allemande évoquée précédemment où sont déployés des câbles électriques similaires à ceux d’un tramway, le test français s’appuie sur un système sans contact déployé sous le bitume. En passant au-dessus de la zone équipée, le véhicule, qui doit lui aussi disposer d’un chargeur à induction, rechargera sa batterie en roulant. C’est très pratique. Si l’expérimentation est un succès, Vinci pourrait déployer le système sur 5000 kilomètres d’autoroute d’ici 2030 et 9000 kilomètres d’ici 2035. Le même système est actuellement en test en Israël, en Suède, en Norvège, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis.