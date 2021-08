Flight Simulator : voici le contenu des prochaines mises à jour à venir sur PC et Xbox Series X

Microsoft a profité de la Gamescom 2021 pour dévoiler le contenu des prochaines mises à jour majeures à venir pour Flight Simulator sur PC et Xbox Series X/S. Au programme, une sixième mise à jour du monde, un nouvel avion de légende et l'arrivée de taxis volants de Volocopter.

Avec Microsoft Flight Simulator, le studio français Asobo, les papas de l'excellent A Plague Tale : Innocence, a frappé fort en proposant le meilleur simulateur de vol du marché. À la fois ultra complet, technique, doté de graphismes surréalistes, le titre compte d'ores et déjà plus de deux millions de joueurs actifs rien que sur PC.

Et bien entendu, ce chiffre n'a fait qu'augmenter avec l'arrivée du titre sur Xbox Series X et Series S depuis ce 27 juillet 2021. Et pour maintenir l'intérêt des joueurs aussi vivace que possible, Asobo a une longue feuille de route garnie en contenus. Les hélicoptères et le changement des saisons vont par exemple débarquer sur le jeu dès 2022.

Et preuve en est que le studio n'est pas prêt de lâcher son bébé, Microsoft vient de profiter du salon de la Gamescon pour dévoiler le contenu des prochaines mises à jour majeures à venir sur Fligh Simulator. Alors, que nous réserve le studio français dans les mois qui viennent ?

Microsoft dévoile le contenu des prochaines MAJ pour Flight Simulator

Commençons tout d'abord par une sixième mise à jour du monde, avec des améliorations visuelles majeures pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse (ce qui comprend la chaîne des Alpes). “Vous y retrouverez une carte d'élévation numérique améliorée et une photogrammétrie 3D en haute-résolution pour plusieurs villes d'Allemagne, Basel en Suisse et Vienne en Autriche”, précise Microsoft. Cette refonte visuelle s'accompagne de 100 points d'intérêts et des aéroports comme ceux de Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt et St. Gallen.

En outre, l'équipe annonce l'arrivée d'un nouvel avion de légende : le bombardier allemand Junkers JU-82. Les développeurs expliquent avoir “scanné l'avion dans son intégralité avec un scanner numérique haute définition pour atteindre un niveau de détail précis et élevé”. L'appareil sera disponible le 7 septembre au prix de 14,99 €.

En outre, Asobo annonce un partenariat avec la société Volocopter, connue pour développer des taxis volants, ou plus précisément des avions électriques à décollage et atterrissage vertical. Rendez-vous en novembre pour les essayer sur le jeu. Enfin, les célèbres courses aériennes STIHL National Championship Air Races seront également de la partie cet automne !

Source : Xbox