Volocopter dévoile un nouveau taxi volant capable de parcourir 100 km

Volocopter continue d'innover et de développer de nouveaux aéronefs 100 % électriques. La marque vient de dévoiler le VoloConnect, un taxi volant avec une large voilure fixe capable de transporter jusqu'à quatre personnes sur de longues distances. L'entreprise espère obtenir la certification du VoloConnect d'ici 5 ans.

Non, les taxis volants du Cinquième Élément, ce n'est pas pour de suite. Reste que depuis ces dernières années, de nombreuses entreprises se sont lancées dans le développement de véhicules volants, à l'instar d'Uber qui a présenté un prototype durant le CES 2019 ou encore Audi avec son concept hybride entre voiture autonome et drone. Un projet malheureusement abandonné par le constructeur allemand depuis.

Et parmi les entreprises les plus prometteuses dans le domaine des eVTOL (les avions à décollage et atterrissage vertical), il y a Volocopter, une société allemande spécialisée dans le développement de drones, d'avions et d'aéronefs divers à propulsion électrique. La compagnie a présenté de nombreux prototypes depuis son entrée sur la scène des taxis volants en 2013. Chaque nouvelle itération se voulant plus stable, plus aérodynamique, plus puissante et plus endurante.

Et ce mardi 18 mai 2021, Volocopter vient de présenter son modèle de taxi volant le plus abouti. Baptisé VoloConnect, cet appareil marque sa différence par rapport aux autres aéronefs de la société par son système hybride “Lift and Push”. En effet, contrairement aux précédents appareils qui reprenaient le fonctionnement d'un drone, le VoloConnect utilise 6 rotors horizontaux pour prendre de l'altitude, tandis que deux ventilateurs installés à l'arrière se chargent de propulser l'appareil.

Un taxi volant pour les longs trajets

Selon les dires du constructeur, le VoloConnect sera capable d'embarquer jusqu'à 4 passagers, pour des trajets de 100 km maximum. L'aéronef 100% électrique affiche une vitesse maximale de 250 km/h. Les équipes de Volocopter travaillent sur le VoloConnect depuis deux ans et plusieurs vols d'essai avec des prototypes ont été couronnés de succès. La marque précise que les essais avec des prototypes à l'échelle vont débuter très prochainement.

“VoloConnect incarne la prochaine dimension de notre mission, qui consiste à offrir des solutions de mobilité aérienne abordables, efficaces et durables aux villes du monde entier. En s'appuyant sur les connaissances des clients de nos appareils existants VoloCity et VoloDrone, la capacité de VoloConnect à supporter des missions plus longues et des charges utiles plus importantes répond à une autre demande forte et croissante du marché”, assure Florian Reuter, PDG de Volocopter. Notez que Volocopter espère obtenir la certification pour le lancement du VoloConnect d'ici 5 ans.

Source : Volocopter