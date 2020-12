Flight Simulator est un immense succès avec plus de 2 millions de joueurs

Microsoft a annoncé que Flight Simulator avait dépassé les 2 millions de joueurs sur PC et Xbox One. Une excellente performance pour un titre peu facile d’accès, d’habitude réservée à une niche très restreinte.

Microsoft vient faire un premier bilan quelques mois après la sortie de Flight Simulator 2020. Le titre développé par le studio français Asobo a été un grand succès pour la firme de Redmond. Il a en effet réuni plus de 2 millions de joueurs dans son ciel virtuel. Un véritable tour de force pour une simulation de vol qui a la réputation d’être très austère et compliquée à prendre en main.

Microsoft donne quelques petites données en plus pour étayer son succès. Le score Metacritic définitif de 91% est mis en avant. Dans la simulation à proprement parler, ce sont plus de 50 millions de vols qui ont été réalisés. 72% de la surface de la planète a déjà été explorée par les joueurs.

5,6 milliards de kilomètres ont été parcourus (19 fois la distance Terre-Soleil, précise Microsoft) depuis août et la ville la plus survolée est New York. Notons que les locaux du studio Asobo, situés à Bordeaux, ont été survolés 4300 fois.

Un succès populaire qui arrivera bientôt sur Xbox Series X

Un succès populaire pour une licence qui ne l’est pas, à la base. Le génie d’Asobo sur cette version, c’est d’avoir proposé un mode facile pour piloter les avions, même les plus gros. Dans ce mode, un Boeing se conduit comme dans ceux de GTA V. Il est ainsi aisé de faire des Paris-New York sans rien n’y connaître.

Pour rappel, Flight Simulator propose aux joueurs de parcourir la totalité du globe reproduit grâce à des images satellites. Le titre est disponible sur PC ainsi que sur Xbox One. Microsoft promet qu’il sortira sur Xbox Series X et S pendant l’été 2021. Si vous avez déjà l’une des consoles, vous pouvez y jouer, mais c’est pour l’instant la version One qui est proposée. Notons que la simulation est également disponible sans surcoût si vous avez un abonnement Game Pass.

Flight Simulator est un véritable phénomène qui passionne Internet. Microsoft affirme en effet que ce sont plus de 9,7 millions d’heures de vols qui ont été visionnées sur Twitch.

