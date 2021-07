Flight Simulator : les hélicoptères et le changement des saisons débarquent en 2022

Les équipes de Asobo, le studio français qui se cache derrière Flight Simulator, viennent de mettre à jour leur feuille de route. Et il y a en vérité plusieurs bonnes nouvelles pour les fans, à commencer par l'arrivée des hélicoptères et du changement des saisons dès 2022 !

Microsoft Flight Simulator s'apprête à faire ses débuts sur Xbox Series X et sur Xbox Series S ce 27 juillet 2021. Les propriétaires des dernières consoles Microsoft vont donc pouvoir goûter aux joies des ballades en aéronef, à condition d'avoir fait de la place au préalable sur le SSD de votre machine, le jeu pesant tout de même un minimum de 123 Go.

Notez que sur PC, le poids du titre a drastiquement baissé grâce à une récente mise à jour, passant de 170 Go à 83 Go. Une optimisation qui a soulagé bon nombre de joueurs inquiets de voir la taille du jeu grossir à chaque MAJ. Bien entendu, les joueurs console abonnés au Xbox Game Pass pourront profiter du jeu, puisque Flight Simulator rejoindra également le catalogue dès ce 27 juillet.

Et en amont de cette arrivée sur consoles, les équipes d'Asobo viennent de mettre à jour leur feuille de route concernant les nouveautés à venir sur Flight Simulator. Si au fond de vous, vous avez toujours préféré les hélicoptères aux avions, sachez que votre vœu sera exaucé. Étant la fonctionnalité la plus demandée par les joueurs (1506 votes), les hélicoptères feront donc leur apparition sur le jeu dès 2022, sans plus de précision. Les développeurs assurent travailler dessus en ce moment même.

Le changement de saisons et le support DirectX 12 arrivent bientôt

Parmi les autres fonctionnalités à venir en 2022, on note une mise à jour graphique de plusieurs pays, comme le Brésil et la Corée du Sud, ainsi que la possibilité de partager la vue de son cockpit. Le changement de saisons débarquera également dans le jeu en 2022, et promet d'emblée des images à couper le souffle. Hâte de voler au-dessus de New York sous un beau manteau neigeux, pas vous ?

En outre et d'ici la fin d'année 2021, le support du DirectX 12 sera également déployé, tout comme l'arrivée du replay et la prise en charge du multi-écrans. Pour rappel, en décembre 2020, Microsoft Flight Simulator comptait déjà 2 millions de joueurs actifs sur PC, un chiffre qui n'a pas cessé de grimper depuis. Et l'arrivée du titre sur consoles ne va faire qu'amplifier le phénomène.

Source : Flight Simulator