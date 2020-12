Flight Simulator sortira sur Xbox Series X et Series S durant l’été 2021, découvrez le trailer

Flight Simulator 2020, le dernier né des simulateurs de vol de Microsoft, arrivera sur les nouvelles consoles de la firme de Redmond. Cette dernière confirme l’information en dévoilant une date de sortie, calée à l’été 2021, sans plus de précision. Et la firme promet une expérience à la hauteur de ce que les joueurs PC expérimentent depuis quelques mois. Et un trailer accompagnait l’annonce.

Depuis le 18 août, tous les pilotes en herbe peuvent s’adonner à des vols virtuels autour du monde grâce au dernier opus de Flight Simulator, la série de simulation aéronautique de Microsoft. Disponible uniquement sur PC pour la modique somme de 60 euros (dans sa version la plus simple) et intégré au Xbox Game Pass quasiment depuis sa sortie, ce jeu offre une excellente immersion, grâce à des graphismes photoréalistes et une reproduction fidèle de la physique de la trentaine d’avions qui sont à la disposition du joueur.

Le 10 décembre 2020, Microsoft réservait une bonne surprise pour tous les amateurs de cette simulation qui n’ont pas eu l’occasion de s’y adonner sur PC (peut-être parce que leur machine ne le supporterait pas), mais qui se sont équipés (ou ont prévu de s’équiper dans les prochains mois) d’une Xbox Series X ou Series S. En effet, Microsoft confirme que le jeu sortira sur ses nouvelles consoles l’année prochaine. Et il s’agira bien évidemment d’une exclusivité supplémentaire pour la Xbox. Vous pouvez retrouver en fin de cet article le trailer officiel de l’annonce.

Microsoft n’a pas annoncé de date précise pour le lancement de Flight Simulator sur console. La firme évoque simplement un vague « été 2021 ». Soit pratiquement un an après la sortie PC. Si cela peut paraître long, Asobo Studios, le développeur du jeu, aura beaucoup de travail à accomplir d’ici là. En effet, malgré la proximité en termes d’architecture entre un PC et une Xbox, ce n’est pas la même plate-forme !

Microsoft promet la même expérience que sur PC

Il y aura donc adaptation. Mais Microsoft promet que l’expérience de la mouture Xbox sera identique à celle proposée par la version PC. Vous retrouverez donc 37 000 aéroports, les deux millions de villes, les 1,5 milliard de bâtiments, les montagnes, les cours d’eau et tous les reliefs de la version PC, le tout alimenté par l’intelligence artificielle et les données satellites.

Vous retrouvez également les conditions météorologiques en temps réel, avec les évolutions de température, de pression, d’humidité (avec la pluie bien évidemment) et de lumière. Tous les DLC, les patchs et les améliorations arriveront également sur la version console, afin de ne léser personne.

Flight Simulator 2020 sera le premier opus de la série à débarquer sur console. Depuis l’arrivée du premier épisode sur PC en 1982, la série n’a jamais fait la transition vers une autre plate-forme. Ce sera donc une grande étape.